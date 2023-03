Polska faworytka nie zawiodła. Awans z lepszym czasem od Femke Bol!

Najpierw kibicom lekkiej atletyki w hali Ataköy Arena pokazała się Femke Bol . Genialna Holenderka, która dwa tygodnie temu ustanowiła kapitalny rekord świata (49,26 s), wymazując z tabel 41-letni wynik Jarmili Kratochvilovej . 23-latka z Amersfoort nawet nie starała się szybko ruszyć z bloków (czas reakcji to 0,313 s), pobiegła bardzo swobodnie. Przyspieszyła tylko przez chwilę na końcu pierwszego okrążenia, by zyskać bezpieczną przewagę nad rywalkami, a później kontrolowała bieg, niemal z uśmiechem na twarzy. Jakby od niechcenia uzyskała czas 52,35 s .

Anna Kiełbasińska jako jedyna "złamała" 52 sekundy. Polka nie kalkulowała

Nasza faworytka, Anna Kiełbasińska , wystąpiła w ostatniej serii, gdy znała już całą sytuację. Trzykrotna medalistka Mistrzostw Europy ze Stadionu Olimpijskiego w Monachium ruszyła mocno, jej celem było dogonienie pędzącej szóstym torem Czeszki Terezy Petržilkovej. I to się stało, po 150 metrach Polka już prowadziła, a Czeszka starała się trzymać za jej plecami. I "na plecach" Polki Petržilková, a także trzecia Belgijka Helena Ponette awansowały do półfinału z bardzo dobrymi czasami, ich rekordami życiowymi - lepszymi od tego wyniku, który uzyskała Femke Bol. Polce zaś zmierzono 51,77 s .

- To wynik w pobliżu rekordu tego sezonu, a eliminacje są dla mnie bardziej stresujące niż cała reszta. Łatwiej awanswować do finału z półfinału niż z eliminacji do półfinału - mówiła w TVP Sport wicemistrzyni Polski. - Zależało mi na tym, by zapewnić sobie dobry tor w półfinale, bo dzięki temu być może będę mogła zaoszczędzić trochę sił na finał - dodała Kiełbasińska.