Polska bohaterka z Tokio z życiówką za oceanem. Drugie minimum. Dylemat przed HMŚ

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Klaudia Kazimierska, finalistka w biegach na 1500 metrów igrzysk olimpijskich w Paryżu i mistrzostw świata w Tokio, z przytupem weszła w ten rok - w Bostonie i Nowym Jorku biła halowe rekordy Polski na swoim koronnym dystansie, ale także na jedną milę. Na trzy tygodnie zniknęła z radarów, generalnym sprawdzianem szybkości przed przylotem do Polski był dla 24-letniej zawodniczki z Włocławka bieg na 800 metrów w Bostonie. I wyszedł z tego... czwarty wynik w historii polskiej LA.

Zawodniczka w krótkim stroju sportowym pokonuje płotek podczas biegu na hali lekkoatletycznej. Na jej koszulce widnieje nazwisko oraz nazwa wydarzenia sportowego, w tle widoczne trybuny i rozmazana publiczność.
Klaudia KazimierskaJeff Scudder/Image of Sport/Sipa USANewspix.pl

Do startu halowych mistrzostw świata w Toruniu można powoli odliczać już nie miesiące, a tygodnie. Zostały niespełna cztery - gwiazdy "królowej sportu" ruszą do walki o medale 20 marca.

Przepustki do występów w Arenie Toruń wywalczyło już całkiem spore grono reprezentantów Polski. W niedzielnym Copernicusie minima kwalifikacyjne osiągnęli m.in. Ewa Swoboda (60 metrów), Jagoda Mierzyńska (60 metrów), Maria Żodzik (skok wzwyż) i Natalia Bukowiecka (400 metrów), a Paulina Ligarska wskoczyła w rankingu World Athletics na pozycję dającą na tę chwilę gwarancję startu w HMŚ.

Do tej pory jedynie Pia Skrzyszowska była tą zawodnicz, która wywalczyła kwalifikacje w dwóch konkurencjach, przy czym już cztery tygodnie temu w Łodzi zapowiedziała, że na płaskim dystansie 60 metrów nie pobiegnie. I skupi się na rywalizacji płotkarskiej.

    Teraz podobny dylemat może mieć Klaudia Kazimierska, choć zapewne też tylko w teorii. Wiadomo bowiem, co jest celem zawodniczki rodem z Włocławka i na którym dystansie koncentruje swoją uwagę.

    Klaudia Kazimierska z czwartym wynikiem w historii polskiej lekkiej atletyki. To kolejna przepustka na HMŚ

    Niespełna cztery lata temu Kazimierska wyjechała na studia do USA - wybrały słynny Uniwersytet Oregoński, a przecież właśnie w Eugene jest najbardziej znany lekkoatletyczny stadion za oceanem - Hayward Field. Edukację zakończyła w zeszłym roku, ale ponieważ świetnie radziła sobie również na bieżni, podpisała zawodowy kontrakt z Nike. A to podstawa funkcjonowania profesjonalnych sportowców w USA. W 2024 roku Kazimierska pobiegła w finale igrzysk w Paryżu, na 1500 metrów. A pół roku temu, także na tym dystansie, awansowała do finału mistrzostw świata w Tokio. I na Stadionie Narodowym w stolicy Japonii pobiła życiówkę na tym dystansie, 3:57.95, finiszowała siódma. Mimo że na starcie roku straciła kilkanaście tygodni, lecząc kontuzję.

    Polska lekkoatletka w stroju sportowym klęczy na bieżni stadionu, z wyrazem zaskoczenia lub emocji na twarzy, na tle elementów infrastruktury sportowej.
    Klaudia KazimierskaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter

    Ta zima okazała się bardziej łaskawa dla 24-latki. Nie było kłopotów zdrowotnych, były za to dwa bardzo udane występy w mityngach World Athletics Indoor Tour ze "złotej serii". W Bostonie poprawiła halowy rekord Polski na 1500 metrów, w Nowym Jorku - na milę. Oba miały grubo ponad 20 lat, należały do Lidii Chojeckiej.

    Po trzech tygodniach przerwy Kazimierska sprawdziła szybkość w zawodach 2026 Saucony Battle for Boston - na dystansie 800 metrów. Taką samą drogą szła w dwóch poprzednich sezonach latem, przed przylotem do Europy. Najpierw, na stadionie, miała 2:00.23 w Los Angeles - trzy tygodnie później finiszowała z "życiówką" na 10. pozycji w igrzyskach. A zeszłego lata było już 2:00.01 w Eugene, zaś po pięciu tygodniach wspaniałe biegi w Tokio.

      W Bostonie Kazimierska, po zejściu z bieżni nadającej tempo Iris Bergman, zajmowała drugie miejsce, za Heather MacLean. 30-latka ma lepsze rekordy życiowe od Polki, była też szybsza w Memoriale Kamili Skolimowskiej w sierpniu zeszłego roku - wtedy na 1500 metrów wybiegała 3:57.79. Tyle że ona nie musiała szykować szczytu formy na wrzesień, bo w mistrzostwach USA zajęła czwarte miejsce, wywalczyła tylko miejsce rezerwowej na MŚ.

      Ostatnie okrążenie Polka zaczęła na trzeciej pozycji, ale Alison Andrews-Paul nie wytrzymała tego tempa i ataku Polki na przeciwległej prostej. Kazimierskiej nie udało się zaś dogonić MacLean, która sprytnie zbiegła na finiszu na drugi tor, obie pobiły jednak rekordy życiowe. Amerykanka finiszowała w czasie 1:59.59, Klaudia - 2:00.02. Miała w tej stawce najlepszy czas ostatnich 200 metrów (31.02 s).

        To oznaczało zaś, że Kazimierska wypełniła drugie minimum na HMŚ, choć połączenie jednego i drugiego startu jest właściwie nierealne. Finały w obu tych konkurencjach w Arenie Toruń zaplanowano na 22 marca niemal po sobie, dzielić je będą 23 minuty. I nie ma wątpliwości, że Klaudia wybierze 1500 metrów.

        Czas 24-latki jest czwartym w historii polskiej lekkiej atletyki. Szybciej biegały tylko: Joanna Jóźwik w 2017 roku w Toruniu (1:59.17), Anna Wielgosz w niedzielę w Copernicusie w Toruniu (1:59.47) i Lidia Chojecka w Birmingham w 1999 roku (1:59.99).

        Na razie, z Polek, minimum na HMŚ wypełniły właśnie Wielgosz i Kazimierska. A skoro ta druga zapewne zdecyduje się na start na 1500 metrów, to ewentualna druga przepustka wciąż pozostaje do rozdania. Warunkiem jest czas 2:00.90, nakreślony przez World Athletics. Najbliżej tego są: Margarita Koczanowa (2:01.46) i Julia Jaguścik (2:01.60).

        Zawodniczka w czerwono-białym stroju sportowym z numerem startowym 3, wyrażająca emocje po ukończeniu biegu, obok w kółku mniejszy fragment zdjęcia z dwoma biegaczkami w trakcie rywalizacji.
        Klaudia KazimierskaRadosław Jóźwiak/Cyfrasport/Newspix.pl & Al Sermeno/ISI Photos/ISI Photos via Getty ImagesNewspix/Getty Images
