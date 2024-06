Polska błyskawica odpaliła. Nasz król sprintu mocno przyspieszył

Nasz sprinter uzyskał znakomity czas 10,09 sek . To jego trzeci wynik w karierze po dwóch znakomitych biegach w Dessau w ubiegłym roku, gdzie zanotował 10,05 sek. i 10,06 sek. To także jego najlepszy wynik w tym sezonie. Azmati był szybszy od Polaka o 0,04 sek.

Dominik Kopeć znowu na tropie rekordu Mariana Woronina

Dla Kopcia to cenny zastrzyk punktów do rankingu olimpijskiego. Są zatem szanse na to, że zobaczymy go w rywalizacji na 100 metrów w Paryżu.