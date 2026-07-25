Polscy giganci rozdzieleni. Sensacyjny finał, mistrz olimpijski bez medalu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Czy polska sztafeta mieszana 4x400 metrów może w Birmingham powalczyć o medal? Może, ale nie może mieć w składzie słabszego elementu. Jeszcze niedawno wydawało się, że problemów nie ma w kobiecej części zespołu. A są - w męskiej, co pokazały choćby zawody World Relays na początku maja. A teraz sytuacja się zmieniła. Na finał mistrzostw Polski w biegu na 400 metrów czekaliśmy z wielką nadzieją. Za sprawą Maksymiliana Szweda i Kajetana Duszyńskiego. Mieli walczyć o złoto, prowadzili na wyjściu na ostatnią prostą. A później niemal wszystko się wywróciło.

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Maksymilian Szwed (z lewej) i Kajetan Duszyński (z prawej) pokazali świetną dyspozycję przed mistrzostwami EuropyAndrzej IwańczukReporter

Jeśli w składzie kobiecej sztafety była Natalia Bukowiecka, skoro nie zawodziła w tych najważniejszych imprezach Justyna Święty-Ersetic, to o kobiecą część miksta można było być spokojnym. A w męskiej pozostawał niepokój - późno sezon zaczął po kontuzji Maksymilian Szwed, wolniej niż dotąd biegał Kajetan Duszyński, zakończył karierę Karol Zalewski, pauzuje już po jednym przerwanym starcie Daniel Sołtysiak.

A teraz zrobiło się odwrotnie - u pań jest Bukowiecka, a później długo nic. Można by wspomnieć Anastazję Kuś, ale jej w Birmingham w sztafecie mieszanej zabraknie, bo chwilę wcześniej skończy mistrzostwa świata juniorów w Eugene. I jeśli w ogóle ruszy do Anglii, to raczej tylko na sztafety kobiece.

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Andrzej Grupa

U panów zaś błysnął już Szwed, pobił rekord życiowy, jako czwarty Polak zszedł poniżej 45 sekund (44.94 s). A to wynik na poziomie finału mistrzostw Europy. Duszyński zaś w piątkowym półfinale uzyskał czas 45.83 s - ostatnio dokładnie taki sam miał w sierpniu zeszłego roku. A to zapowiadało może nie tyle wielką walkę w finale, co jeszcze do tego fantastyczne czasy.

Tymczasem doszło do sporego zaskoczenia.

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Szwed biegł po szóstym torze, Duszyński po piątym - gonił obrońcę tytułu. Maksymilian zaczął rewelacyjnie, po niespełna 100 metrach praktycznie "połknął" Remigiusza Zazulę, minął go. A Duszyński wcale dużo nie tracił.

Gdy zaczynali ostatnią prostą, Szwed miał może ze dwa metry przewagi nad starszym o 9 lat mistrzem olimpijskim z Tokio w mikście. Reszta traciła kolejne metry, wydawało się, że ci dwaj rozdzielą między sobą złoto i srebro.

Czterech lekkoatletów w zielonych koszulkach finiszuje na bieżni stadionu, walcząc o zwycięstwo na ostatnich metrach biegu, po bokach widoczna licznie zgromadzona publiczność.
Finałowy bieg na 400 metrów. Od lewej: Remigiusz Zazula, Maksymilian Szwed, Kajetan Duszyński i Wiktor WróbelMichał Zieliński PAP

I wtedy niespełna 22-letni sprinter AZS Łódź zaczął zwiększać przewagę, Duszyński jednak osłabł. Zaczęli doganiać go ci z tyłu: Zazula, który znakomicie rozłożył siły, ale i Marcin Karolewski. Walczył też Wiktor Wróbel.

Szwed z kolei nie biegł na poziom 45 sekund, też mocniej tracił siły niż można się było tego spodziewać. I gdyby tej prostej do linii mety było trochę więcej, mógłby... stracić tytuł mistrza Polski.

To on jednak wygrał - z czasem 45.79 s. Sensacyjne srebro wywalczył Zazula - poprawił rekord życiowy aż o 39 setnych, teraz wynosi on 45.86 s. To jego pierwszy bieg poniżej granicy 46 sekund.

A brąz wywalczył Karolewski - 46.01 s. Duszyński zaś finiszował czwarty - 46.40 s oznacza, że był wolniejszy o ponad pół sekundy niż w półfinale. A przecież to w sobotę były lepsze warunki.

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Lekkoatleta w zielonym stroju z numerem startowym 114 przekracza linię mety podczas biegu na stadionie, wyrażając silne emocje po zakończeniu wyścigu.
Maksymilian SzwedTomasz Kasjaniuk/PZLAmateriały prasowe
Sportowiec w białej koszulce z napisem 'Polska' wykonuje gesty zwycięstwa, trzymając pluszową maskotkę. W tle inne osoby, rozmyte oraz stadionowe trybuny.
Kajetan DuszyńskiFoto OlimpikAFP


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