Polscy giganci rozdzieleni. Sensacyjny finał, mistrz olimpijski bez medalu
Czy polska sztafeta mieszana 4x400 metrów może w Birmingham powalczyć o medal? Może, ale nie może mieć w składzie słabszego elementu. Jeszcze niedawno wydawało się, że problemów nie ma w kobiecej części zespołu. A są - w męskiej, co pokazały choćby zawody World Relays na początku maja. A teraz sytuacja się zmieniła. Na finał mistrzostw Polski w biegu na 400 metrów czekaliśmy z wielką nadzieją. Za sprawą Maksymiliana Szweda i Kajetana Duszyńskiego. Mieli walczyć o złoto, prowadzili na wyjściu na ostatnią prostą. A później niemal wszystko się wywróciło.
Jeśli w składzie kobiecej sztafety była Natalia Bukowiecka, skoro nie zawodziła w tych najważniejszych imprezach Justyna Święty-Ersetic, to o kobiecą część miksta można było być spokojnym. A w męskiej pozostawał niepokój - późno sezon zaczął po kontuzji Maksymilian Szwed, wolniej niż dotąd biegał Kajetan Duszyński, zakończył karierę Karol Zalewski, pauzuje już po jednym przerwanym starcie Daniel Sołtysiak.
A teraz zrobiło się odwrotnie - u pań jest Bukowiecka, a później długo nic. Można by wspomnieć Anastazję Kuś, ale jej w Birmingham w sztafecie mieszanej zabraknie, bo chwilę wcześniej skończy mistrzostwa świata juniorów w Eugene. I jeśli w ogóle ruszy do Anglii, to raczej tylko na sztafety kobiece.
U panów zaś błysnął już Szwed, pobił rekord życiowy, jako czwarty Polak zszedł poniżej 45 sekund (44.94 s). A to wynik na poziomie finału mistrzostw Europy. Duszyński zaś w piątkowym półfinale uzyskał czas 45.83 s - ostatnio dokładnie taki sam miał w sierpniu zeszłego roku. A to zapowiadało może nie tyle wielką walkę w finale, co jeszcze do tego fantastyczne czasy.
Tymczasem doszło do sporego zaskoczenia.
Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Nerwowe ostatnie 100 metrów w finale na jedno okrążenie stadionu
Szwed biegł po szóstym torze, Duszyński po piątym - gonił obrońcę tytułu. Maksymilian zaczął rewelacyjnie, po niespełna 100 metrach praktycznie "połknął" Remigiusza Zazulę, minął go. A Duszyński wcale dużo nie tracił.
Gdy zaczynali ostatnią prostą, Szwed miał może ze dwa metry przewagi nad starszym o 9 lat mistrzem olimpijskim z Tokio w mikście. Reszta traciła kolejne metry, wydawało się, że ci dwaj rozdzielą między sobą złoto i srebro.
I wtedy niespełna 22-letni sprinter AZS Łódź zaczął zwiększać przewagę, Duszyński jednak osłabł. Zaczęli doganiać go ci z tyłu: Zazula, który znakomicie rozłożył siły, ale i Marcin Karolewski. Walczył też Wiktor Wróbel.
Szwed z kolei nie biegł na poziom 45 sekund, też mocniej tracił siły niż można się było tego spodziewać. I gdyby tej prostej do linii mety było trochę więcej, mógłby... stracić tytuł mistrza Polski.
To on jednak wygrał - z czasem 45.79 s. Sensacyjne srebro wywalczył Zazula - poprawił rekord życiowy aż o 39 setnych, teraz wynosi on 45.86 s. To jego pierwszy bieg poniżej granicy 46 sekund.
A brąz wywalczył Karolewski - 46.01 s. Duszyński zaś finiszował czwarty - 46.40 s oznacza, że był wolniejszy o ponad pół sekundy niż w półfinale. A przecież to w sobotę były lepsze warunki.