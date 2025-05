Polki zrobiły prezent Ewie Swobodzie. Wszystko już jasne ws. mistrzostw świata

Po biegu panów w sztafecie 4x400 metrów nastroje w polskiej reprezentacji w Kantonie były kiepskie, straciliśmy pierwszą szansę bezpośredniego awansu do finałów MŚ, które we wrześniu odbędą się w Tokio. Została jeszcze kobieca sztafeta 4x100 metrów, choć w Chinach biegająca bez Ewy Swobody. W sobotę zawiodło przekazanie pałeczki, w niedzielę też z tym elementem były kłopoty. Na szczęście dla Polek, jeszcze większe problemy miały Australijki. I Polska wywalczyła kwalifikację do Tokio.