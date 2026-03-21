Polki ze łzami w oczach. "Karamba". Babiarz oficjalnie ogłosił

Maciej Brzeziński

Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów przeżyła prawdziwy rollercoaster w trakcie halowych mistrzostw świata w Toruniu. Tuż po biegu u Anny Gryc i Justyny Święty-Ersetic pojawiły się łzy, ale także nadzieja na dyskwalifikację jednej z reprezentacji. Dobrą nowinę kibicom ogłosili Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara, którzy komentują zawody na antenie TVP Sport.

Marysia Zawada/REPORTER / screen TVP SportEast News

Sztafeta mieszana 4x400 metrów to konkurencja, w której zakochali się polscy kibice w trakcie letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Wówczas nasza reprezentacja sięgnęła po złoto.

Łzy Polek na mecie, a potem nerwowe oczekiwanie

Konkurencja znalazła się w programie halowych mistrzostw świata 2026, które odbywają się w Toruniu. Reprezentacja Polski w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic liczyła na medal. Tymczasem na przestrzeni 1600 metrów lepsze okazały się sztafety z Belgii, Hiszpanii i Jamajki.

Było strasznie ciasno. Jamajka zrobiła straszne zamieszanie na mojej zmianie. Ustawiła się źle, później się przepychała. Karamba tam była. Trzeba obejrzeć na powtórkach 
mówiła rozgoryczona Gryc na antenie TVP Sport.

Łzy w oczach miała także Święty-Ersetic, która mówiła o ogromnym niedosycie. - Jesteś u siebie, widzisz kibiców i chcesz. Chciałam dla siebie i tych kibiców wywalczyć medal - przyznała początkowo.

Chwilę później okazało się, że został złożony protest ze względu na zachowanie Jamajki. - To byłoby coś wspaniałego, ale szkoda, że nie zadziało się to na płycie, bo to są zupełnie inne emocje. Teraz jesteśmy w niepewności i czekamy - dodała.

Aleksander Dzięciołowski zakończył rozmowę z Polką, minęło kilka minut i dobrą nowinę ogłosili Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara, którzy komentują zawody. - Protest został złożony i uwzględniony. Polska będzie miała medal - ogłosił kibicom Babiarz.

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dodał: - Jest pierwszy brąz. Wielkie gratulacje dla reprezentacji. Tak jak powiedziała Justyna, zabrano im trochę show. Od czegoś zaczynamy nasze mistrzostwa - powiedział Chmara.

Halowe mistrzostwa świata potrwają do niedzieli (22 marca).

