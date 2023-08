Polki walczyły ze sobą o medal, wygrała ta starsza. Rekord w finale

Lekkoatletka z Poznania w końcu pokonała 14 metrów. I czeka na kolejny taki konkurs

Podobnie, w przypadku zawodniczki z Poznania, było w marcu w Stambule, w halowych mistrzostwach kontynentu. W maju coś się jednak zmieniło, na poznańskim Golęcinie Laskowska trzykrotnie przekroczyła granicę 14 metrów, po raz pierwszy w karierze . Miesiąc później znalazła się jednak w składzie biało-czerwonych na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Chorzowie i przyczyniła się do drugiej lokaty naszej kadry. A to już coś znaczy.

Mistrzyni Europy była faworytką. I nie zawiodła - wyrównała swój rekord

Zdobyła złoto, z bardzo dobrym wynikiem 14.31 m , w Chorzowie w czerwcu "wyskakała" 14.16 m. Po pierwszej kolejce była druga (13.91 m), za Litwinką Dianą Zagainovą (14.02 m). Po chwili Danışmaz skoczyła 14.31 m, wyrównała więc swój rekord z hali i praktycznie zapewniła sobie uniwersjadowe złoto. Był to bowiem drugi i ostatni skok powyżej 14 metrów w tym konkursie.

Cztery spalone próby Adrianny Laskowskiej. Ryzykowała, rodaczka i tak wciąż sporo traciła

Polkom de facto pozostała więc walka o brąz. Faworytką w niej była Laskowska, choć do odległości z końca maja w ostatnich tygodniach się nie zbliżyła. Zaczęła od 13.67 m, za chwilę poprawiła się na 13.83 m .

Młodawska nigdy nie skoczyła tak daleko z regulaminowym wiatrem, z tym porywistym w plecy miała nawet 13.90 m. 26-letnia zawodniczka z Kielc starała się, w trzeciej kolejce poprawiła swój rezultat do 13.56 m. To wciąż było jednak za mało do brązowego medalu. W ostatnim skoku dołożyła kolejne trzy centymetry.