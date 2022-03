Polka ze świetnym rekordem, przed nią start w HMŚ

​Ewa Swoboda wynikiem 6,99 poprawiła rekord Polski w biegu na 60 m. Podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu wygrała rywalizację na tym dystansie, uzyskując najlepszy w tym roku wynik na świecie. - Co będzie w Belgradzie? Co będzie, to będzie - mówiła, odnosząc się do zbliżających się mistrzostw świata.

Zdjęcie Ewa Swoboda pozuje przy rekordowym wyniku / Tytus Żmijewski / PAP