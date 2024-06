Polka załamana po swoim starcie. Mówi o końcu kariery. Natychmiastowa reakcja

"Nawet nie wiem, co powiedzieć. Jest mi smutno, bo jechałam na mistrzostwa Europy nie tylko po to, by wywalczyć finał, ale też medal. Na rozgrzewce powiedziałam trenerowi, że wrócę z tych mistrzostw Europy z medalem na 200 metrów, a nie mam nawet finału. Tak sobie pomyślałam, że jak nie będzie finału, to będzie to mój koniec kariery" - powiedziała ze łzami w oczach sprinterka w rozmowie z Interią.