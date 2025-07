Polka zabrała Niemkom pełnię radości. Na chwilę. Ostatnia kolejka zdecydowała

W pierwszym dniu młodzieżowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce rozdano tylko dwa komplety medali. Nas interesował ten drugi, w rywalizacji kulomiotek. Zuzanna Maślana jako jedyna walczyła z trzema Niemkami, po czwartej kolejce awansowała na trzecie miejsce, rozdzieliła je. I gdy zostały ostatnie pchnięcia, Helena Kopp odpowiedziała Polce, przebiła ją. Zrewanżowała się za ME do lat 20 sprzed dwóch lat, gdy to Maślana była lepsza. Mistrzyni wciąż jest jednak ta sama.