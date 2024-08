Polka z życiówką, mistrzyni z rekordem. 13 setnych od magicznej granicy

Klaudia Kazimierska nie miała szans, by walczyć z najlepszymi o medale igrzysk na 1500 metrów. Nie miała, bo one od razu narzuciły tempo, które dla naszej młodej olimpijskiej debiutantki jest po prostu jeszcze nieosiągalne. A Kenijka Faith Kipyegon frunęła tak, jakby chciała pobić swój rekord świata. To jej się nie udało, choć i tak wygrała złoto, bijąc - również swój - rekord olimpijski. Polka finiszowała dziesiąta, z nowym rekordem życiowym: 4:00.12 I gdyby o te 13 setnych była szybsza, mogłaby mówić o pełni szczęścia.