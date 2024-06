Polka z najlepszym czasem na świecie, blisko magicznej granicy. Siostry biegły ramię w ramię

Trzy lata temu na poznańskim Golęcinie siostry Konieczek urządziły wielkie, niespodziewane dla wszystkich show. W mistrzostwach Polski pobiegły na 3000 m z przeszkodami tak, by obie mogły się cieszyć z olimpijskiego minimum. Ramię w ramię, niemal do końca. Więcej sił zachowała wtedy młodsza Aneta, ale obie dotarły do mety poniżej czasu 9:30.00. I obie poleciały później do Japonii.