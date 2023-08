Polka wicemistrzynią Europy. Wspaniały rekord, finisz na miarę srebra

Wtorkowy wieczór już był wyjątkowy dla polskich lekkoatletów, bo przecież Marek Zakrzewski we wspaniałym stylu wywalczył mistrzostwo Europy do lat 20 w najważniejszym sprincie na 100 metrów, a Zuzanna Maślana zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą. Środa też zaczęła się wyjątkowo, a przecież główne danie dopiero nas czeka - dziś kandydatami do podium w sesji popołudniowo-wieczornej będą: Michał Gawenda, Mayksymilian Szwed i znów Marek Zakrzewski, tym razem na 200 metrów. Wcześniej musi jeszcze tylko awansować do finału.