Polka walczy z najlepszymi na świecie. Już jest bohaterką. "Robię, co mogę"

Adrianna Sułek-Schubert pół roku po "cesarce" walczy z najlepszymi na świecie

"Nie wiem, która jestem po czterech konkurencjach, (nie chcę wiedzieć), ale wiem, że robię, co mogę. Teraz powrót do wioski, kolacja, kąpiel i sen. Nie za długo, ale ja jestem stworzona do zadań specjalnych. Budzik nastawiony na 5:30, a was zapraszam w piątek o 10 przed tv! Dziękuję za wsparcie również na stadionie i tu w mediach. Walka na Igrzyskach Olimpijskich trwa w najlepsze. Co przyniesie jutro?

PS Mój synuś dzisiaj skończył całe pół roku na tej planecie!" - napisała.