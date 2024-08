Polka stanęła przed dziennikarzami i się zaczęło. "Jest mi wstyd"

Anna Wielgosz nie tak wyobrażała sobie występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Medalistka mistrzostw Europy sprzed dwóch lat w biegu na 800 metrów, na Stade de France najpierw nie wywalczyła awansu do półfinału z eliminacji, a następnie przepadła w repesażach. I to w słabym stylu, co zresztą sama podkreślała. 30-latka już zapowiedziała duże zmiany w swoim życiu.