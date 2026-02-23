Polka przeszła do historii igrzysk. Teraz zaskakujące wieści. A jednak powrót

Klaudia Adamek kilka dni temu przeszła do historii polskiego sportu. 26-latka urodzona w Złotowie została pierwszą sportsmenką znad Wisły, która wzięła udział na letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Adamek wspólnie z Lindą Weiszewski rywalizowała w Mediolanie w bobslejowych dwójkach. Polki zajęły w tej konkurencji 18. miejsce.

- Zapisałam się w historii, ale nie byłoby tego bez wsparcia, jakie otrzymałam od rodziny, bliskich i od mieszkańców Zakrzewa, ale też ze Szczecina od dowództwa i koleżanek i koleżanek, bo jestem w 12. Brygadzie Zmechanizowanej - przyznała na łamach Interii.

Adamek przeszła do historii polskiego sportu

Dla Adamek był to drugi udział w igrzyskach olimpijskich, ale pierwszy w zimowych. W 2021 roku była w Tokio, gdzie wystąpiła w biegowej sztafecie 4 x 100 metrów.

Adamek marzyła, aby polecieć także do Paryża w 2024 roku, ale to jej się nie udało. Wiosną 2024 porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Tłumaczyła, że miała różnego rodzaju problemy, które hamowały jej lekkoatletyczny rozwój.

Ostatni jej oficjalny start w hali miał miejsce 17 lutego 2024 roku na Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu. Z czasem 7.75 s zajęła siódme miejsce w eliminacjach. W kolejnym etapie poszło jej już dużo gorzej - w swoim biegu zajęła ostatnie, siódme miejsce. Z kolei w 2025 roku wystąpiła w 8. Memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie. Te zawody odbyły się 6 sierpnia. Zajęła wówczas 10. pozycję w biegu na 100 metrów z czasem 11.72. To były jednak epizody w wykonaniu naszej reprezentantki w bobslejach.

Adamek w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że być może kiedyś jeszcze wróci na poważnie do lekkoatletycznych zmagań. Wydaje się, że jest to całkiem możliwe. Na najbliższy weekend (28 lutego - 1 marca) zaplanowane są 70. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski. Na listach startowych biegów na 60 i 200 metrów widnieje nazwisko Klaudii Adamek.

Na ten moment nie wiadomo czy jest to jednorazowy start, czy być może 26-latka chciałaby raz jeszcze spróbować sił w biegach. Na potwierdzenie tych informacji z pewnością będziemy musieli jeszcze poczekać.

Adamek ma na swoim koncie m.in. brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w biegu na 100 metrów z 2020 roku czy też złoty medal World Athletics Relays w sztafecie 4 x 200 metrów, który wywalczyła wspólnie z koleżankami w Chorzowie w 2021 roku.

Klaudia Adamek o krok od zapisania się w historii polskiego sportu Foto Olimpik AFP

Linda Weiszewski, Klaudia Adamek TIZIANA FABI AFP

Linda Weiszewski (po prawej) i Klaudia Adamek Pierre Teyssot/Shutterstock East News

Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport