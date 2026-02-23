Polka przeszła do historii igrzysk. Teraz zaskakujące wieści. A jednak powrót

Maciej Brzeziński

Klaudia Adamek została pierwszą Polką w historii, która wystąpiła jednocześnie na letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. 26-latka na niedawno zakończonej imprezie czterolecia wzięła udział w zmaganiach bobslejowych dwójek. Tymczasem gruchnęły wieści, które mogą zaskoczyć wielu fanów sportu.

Polska załoga bobslejowa w czerwono-białym bobsleju z orłem, zjeżdża po lodowym torze ozdobionym olimpijskimi pierścieniami i napisem Milano Cortina 2026, w rogu kolaż z uśmiechniętą sportsmenką w stroju lekkoatletycznym z napisem Adamek i numerem 34.
Klaudia Adamek przeszła do historii polskiego sportuPAP/EPA/ANDREA SOLERO / PAWEL SKRABA/AGENCJA SE/East NewsEast News/AFP
Klaudia Adamek kilka dni temu przeszła do historii polskiego sportu. 26-latka urodzona w Złotowie została pierwszą sportsmenką znad Wisły, która wzięła udział na letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Adamek wspólnie z Lindą Weiszewski rywalizowała w Mediolanie w bobslejowych dwójkach. Polki zajęły w tej konkurencji 18. miejsce.

- Zapisałam się w historii, ale nie byłoby tego bez wsparcia, jakie otrzymałam od rodziny, bliskich i od mieszkańców Zakrzewa, ale też ze Szczecina od dowództwa i koleżanek i koleżanek, bo jestem w 12. Brygadzie Zmechanizowanej - przyznała na łamach Interii.

Skandaliczne słowa we włoskiej telewizji. Izraelczycy oburzeni. Jest reakcja

Adamek przeszła do historii polskiego sportu

Dla Adamek był to drugi udział w igrzyskach olimpijskich, ale pierwszy w zimowych. W 2021 roku była w Tokio, gdzie wystąpiła w biegowej sztafecie 4 x 100 metrów.

Adamek marzyła, aby polecieć także do Paryża w 2024 roku, ale to jej się nie udało. Wiosną 2024 porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Tłumaczyła, że miała różnego rodzaju problemy, które hamowały jej lekkoatletyczny rozwój.

Ostatni jej oficjalny start w hali miał miejsce 17 lutego 2024 roku na Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu. Z czasem 7.75 s zajęła siódme miejsce w eliminacjach. W kolejnym etapie poszło jej już dużo gorzej - w swoim biegu zajęła ostatnie, siódme miejsce. Z kolei w 2025 roku wystąpiła w 8. Memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie. Te zawody odbyły się 6 sierpnia. Zajęła wówczas 10. pozycję w biegu na 100 metrów z czasem 11.72. To były jednak epizody w wykonaniu naszej reprezentantki w bobslejach.

Adamek w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że być może kiedyś jeszcze wróci na poważnie do lekkoatletycznych zmagań. Wydaje się, że jest to całkiem możliwe. Na najbliższy weekend (28 lutego - 1 marca) zaplanowane są 70. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski. Na listach startowych biegów na 60 i 200 metrów widnieje nazwisko Klaudii Adamek.

Na ten moment nie wiadomo czy jest to jednorazowy start, czy być może 26-latka chciałaby raz jeszcze spróbować sił w biegach. Na potwierdzenie tych informacji z pewnością będziemy musieli jeszcze poczekać.

Adamek ma na swoim koncie m.in. brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w biegu na 100 metrów z 2020 roku czy też złoty medal World Athletics Relays w sztafecie 4 x 200 metrów, który wywalczyła wspólnie z koleżankami w Chorzowie w 2021 roku.

Biegaczka w stroju sportowym z imienną plakietką Adamk, Poznań 2021, dynamicznie finiszuje na tle zielonej, rozmazanej scenerii stadionu oraz niebieskiego balonu reklamowego.
Klaudia Adamek o krok od zapisania się w historii polskiego sportuFoto OlimpikAFP
Dwie osoby w czerwono-białych kombinezonach i kaskach startują do wyścigu bobslejowego na torze lodowym, prowadząc biały bobslej z polskim godłem i napisem 'Polska' na rękawach zawodników.
Linda Weiszewski, Klaudia AdamekTIZIANA FABI AFP
Dwie młode kobiety w sportowych strojach zimowych, jedna w jasnej bluzie i spodniach, druga w czerwonej kurtce i czapce z emblematem olimpijskim oraz napisem Polska, stoją z plecakami na tle niebieskiej, olimpijskiej scenerii.
Linda Weiszewski (po prawej) i Klaudia AdamekPierre Teyssot/ShutterstockEast News
