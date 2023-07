Polka przełamała granice i zaczęła pędzić. Wielka forma mimo kontuzji

Olga Chojecka , do niedawna znana bardziej jako Niedziałek , triumfowała w Gorzowie Wielkopolskim w czasie 21.29,24. Rekord życiowy poprawiła o blisko minutę. To równocześnie piąty czas w historii polskiej lekkoatletyki.

Co ciekawe, wynik Chojeckiej, był tylko o 0,01 sek. gorszy od tego, z jakim przed rokiem triumfowała w MP Katarzyna Zdziebło , która potem sięgnęła po dwa srebrne medale mistrzostw świata i srebro mistrzostw Europy. To tylko pokazuje, w jakiej dyspozycji jest świeżo upieczona mistrzyni kraju. Zdziebło tym razem była wolniejsza od Chojeckiej o 15 sekund. Po brąz w MP sięgnęła Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia) - 23.07,90.

Olga Niedziałek rozstała się z Robertem Korzeniowskim. Wróciła do współpracy z mężem

Nasza chodziarka nie chciała mówić o tym, na co liczy w Budapeszcie. Podkreślała jednak, że jeśli tylko dopisze zdrowie, to wszystko powinno być dobrze. Nie bez kozery mówiła o zdrowiu. Okazuje się, że od pewnego czasu zmaga się z problemem z mięśniem dwugłowym w lewej nodze. Z kolei w prawej ma kłopoty ze stopą. Po mistrzostwach Polski uda się na badanie USG, ale raczej nie zanosi się na to, by miała odpuścić start w MŚ.