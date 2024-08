Polka powinna dostać medal. Niewiarygodny wyczyn. "Mogą dać mi chociaż brązowy?"

Adrianna Sułek-Schubert: nie chcę pamiętać tego czasu. Wspomniała o wypadku samochodowym

- Czuję olbrzymią ulgę i nie chcę pamiętać tych ostatnich sześciu miesięcy. Ten wynik mi pokazuje, gdzie jestem sześć miesięcy i jeden dzień po porodzie. Nie chcę pamiętać tych sześciu miesięcy. Bardzo skrupulatnie prowadzę notes treningowy i nie wiem, czy ten notes zatrzymam. Ta praca, jaką tam wykonałam, jest godna podziwu, ale nie chcę pamiętać tego czasu. To było trudne. Wolałabym przez te sześć miesięcy cieszyć się z bycia młodą mamą, która ma wsparcie rodziny, a nie walczyć o każdą tysięczną na treningu i każdy kawałek buraka, kukurydzy i ciecierzycy na talerzu. To był najtrudniejszy okres mojego życia i nie był on przyjemny. Jakbym miała to zrobić jeszcze raz, to bym nie zrobiła, nie wróciłabym pół roku po porodzie. Powrót do sportu po ciąży jest trudniejszy niż po jakiejkolwiek kontuzji. Każdy, kto przeżył to, co ja, tak samo by powiedział. Problemem było nie tylko cesarskie cięcie, ale też rana po wypadku samochodowym w dniu wyjścia ze szpitala z synem, wszelkie dolegliwości bolesne, i waga, która nie chciała wrócić do optymalnej - wyłożyła Sułek-Schubert kawę na ławę.