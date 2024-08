Polka pokazała moc i zapowiada duże rzeczy. Przywiozła życiową formę na igrzyska

Mam na pewno pod nogą. Jestem szczęśliwa po tym awansie. Kontrolowałam ten bieg. Gdybym musiała, to bym docisnęła. Byłam przygotowana mentalnie, że na ostatniej prostej będzie zacięta walka. Okazało się jednak inaczej i spokojnie weszłam do tego półfinału. Jestem świadoma tego, że jestem w wysokiej formie. Chcę to pokazać. Próbuję sobie też poukładać w głowie to, że to są biegi, jak w każdych zawodach

~ powiedziała Kazimierska, która była czwarta w swojej serii z wynikiem 4.03,49 sek. To był 21. czas eliminacji.