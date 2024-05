Brawa towarzyszą tu sportowcom przechodzącym przez miejsce spotkań z dziennikarzami i na całej trasie do autobusów. O osiągnięciach sportowców mówi tutejsza telewizja. Informacje pojawiają się w gazetach, a do zakupu biletów i udziału w mistrzostwach zachęcają filmy wyświetlane w pociągach i w metrze. Kampania okazała się skuteczna. Średnio 10 tys. osób odwiedza stadion. Transport miejski został obklejony plakatami. Wizerunki japońskich sportowców znalazły się na gadgetach partnerów wydarzenia.

Marek Wietecki szósty w rzucie oszczepem

Konkurs rzutu oszczepem zakończył się zwycięstwem Daniela Pembroke’a. Złoty medalista paralimpijski z Tokio obronił swój tytuł mistrza świata z Paryża rzutem na odległość 66.96. Marek Wietecki swój najlepszy wynik uzyskał w drugiej kolejce - 57.43. Przez długi czas wystarczało to na piątą pozycję. Jednak swoim piątym i szóstym rzutem Kubańczyk Ulicer Aguilera Cruz zmienił kolejność ostatecznego rankingu i Polak spadł na szóste miejsce.



"Spodziewałem się tego. To dobry zawodnik. Szczerze mówiąc, przed konkursem brałbym w ciemno taki wynik. Warunki w Polsce powodowały, że moje wychodzenie na trening kończyło się chorobą. Zacząłem intensywnie rzucać dopiero kilka tygodni temu i widzę, że nie jest źle. Jest przestrzeń do poprawy. Dorzucę jeszcze te kilka metrów i na Paryż będę gotowy" - mówił Marek Wietecki, który w Kobe kwalifikacji paraolimpijskich nie zrobił, ale jest wysoko w rankingu światowym i nie traci nadziei na start we Francji.