Polka ostro o swoim występie w Paryżu. Aż tu nagle zacytowała Piotra Żyłę

Niestety, Klaudia Kardasz nie awansowała do finału pchnięcia kulą igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nasza kulomiotka zaprezentowała się bardzo rozczarowująco, czego sama nie kryła. Polka w wywiadzie dla TVP Sport bardzo ostro opisała swoją postawę, a podczas rozmowy z reporterem zacytowała nawet... Piotra Żyłę, by oddać to, co myśli o swoim występie.