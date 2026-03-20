Polka obeszła się smakiem. Przez to straciła medal. "Chce mi się płakać"

Tomasz Kalemba

Maria Żodzik nie wywalczyła w Toruniu medalu halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce, choć była jedną z kandydatek do podium w rywalizacji w skoku wzwyż. Polka, która we wrześniu została wicemistrzynią świata na stadionie, była rozczarowana swoim występem w mieście Kopernika. Po zawodach zdradziła, co zaważyło na tym, że nie wywalczyła medalu.

Maria Żodzik w stroju reprezentacji Polski stoi z rękami na biodrach, w tle kamerzysta i publiczność.
Maria ŻodzikAdam WarżawaPAP

Maria Żodzik z trzecim wynikiem sezonu (1,98 m) przystępowała do rywalizacji w halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Toruniu. W hali w tym roku wyżej skakały od niej tylko Ukrainka Jarosława Mahuczich i Serbka Angelina Topic.

29-latka świetnie skoczyła pierwsze trzy skoki na wysokości: 1,85 m; 1,89 m i 1,93 m. Problemy jednak pojawiły się na 1,96 m.

Udany początek Polki, później decydujące 1.96 m. Trzy srebrne medale w Toruniu

Maria Żodzik zdradziła, co się stało. Przez to straciła medal

Żodzik strąciła wyraźnie za pierwszym razem tę wysokość. Z drugiem razem skakała na raty. Nagle zatrzymała się przed poprzeczką i szybko popędziła, by powtórzyć próbę, bo jeszcze miała czas. Trzeci skok też niestety był nieudany. Prysnęły zatem nadzieje na medal. Polka skończyła piąta. Po zawodach nie kryła rozczarowania.

- Rozbieg, rozbieg, rozbieg, rozbieg! - mówiła zła na siebie Żodzik.

Walczymy z nim kilka miesięcy i myślałam już przed zawodami, że będzie dobrze, bo na technice nieźle to wyglądało. Niestety wróciłam do tego starego rozbiegu
dodała.

Zapytana o to, jaki problem jest z tym rozbiegiem, odparła: - Chcę go zwolnić, ale mi się nie udaje. Jest mi źle z tym, co się stało. Jestem smutna i chce mi się płakać. Jutro już pewnie będzie lepiej.

Nasza wicemistrzyni świata z Tokio podkreślała wspaniałą atmosferę w toruńskiej hali i niesamowite wsparcie polskich kibiców.

    Niesamowita Mahuczich, trzy srebrne medale

    Halową mistrzynią świata została po raz drugi w karierze Mahuczich. Ona jako jedyna pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,01 m i to w pierwszej próbie. Po tym, jak była pewna złotego medalu, zażyczyła sobie 2,06 m. Atakowała zatem rekord halowych mistrzostw świata, który wynosi 2,05 m. Nie udało się.

    W rywalizacji skoczkiń wzwyż przyznano aż trzy srebrne medale. Wywalczyły je: Australijka Nicola Olyslagers, Topić i Ukrainka Julia Lewczenko. Wszystkie skoczyły 1,99 m.

    Maria Żodzik, Toruń 2026Radek PietruszkaPAP
    Maria Żodzik, Toruń 2026Radek PietruszkaPAP
    Maria ŻodzikAdam WarżawaPAP
    Maria ŻodzikAdam WarżawaPAP
    Maria ŻodzikRadek PietruszkaPAP
    Maria ŻodzikRadek PietruszkaPAP
    Najlepsze parady bramkarzy polskich drużyn w Lidze Konferencji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja