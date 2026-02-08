Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu świat elektryzował się rywalizacją Femke Bol i Sydney McLaughlin-Levrone na 400 m przez płotki. Obie biegały poniżej 51 sekund, Holenderka chciała pokazać Amerykance, że stać ją na równą rywalizację. I przesadziła za mordercze tempo w pierwszej części dystansu, resztkami sił uratowała brązowy medal. A Sydney poprawiła rekord świata.

Rok temu Amerykanka uznała, że potrzebuje nowych wyzwań - i zamieniła dystans płotkarski na dystansie jednego okrążenia na płaski. Finał tego znamy - cudowny bieg po złoto mistrzostw świata w Tokio, drugi czas w historii dystansu. A w tym roku kibice jej nie zobaczą na bieżni - zdecydowała się na przerwę macierzyńską.

Femke Bol, z rocznym opóźnieniem względem Sydney, też zdecydowała, że czas coś zmienić. I porzuciła dystans 400 metrów na rzecz 800, którego nigdy nie biegała. Debiut przypadł na niedzielę 8 lutego - wybrała ku temu mityng w Metz.

Debiut Femke Bol na dystansie 800 metrów. I rekord Holandii z ogromnym okładem

W stawce było tylko sześć zawodniczek, w tym prowadząca bieg Anna Gryc. Polka pojawiła się na bieżni już półtorej godziny wcześniej, na dystansie 400 metrów uzyskała czas 52.19 s - to jej nowy rekord w hali. Tylko sześć rodaczek biegało pod dachem szybciej, z Natalią Bukowiecką, Anną Kiełbasińską czy Justyną Święty-Ersetic na czele. A to pokazuje, że Gryc jest poważną kandydatką do występów w sztafecie w HMŚ.

Femke Bol Vincent Jannink/ANP AFP

Niedługo później Polka znów biegła, ale nieco dłuższy dystans - zeszła bowiem z toru po 500 metrach. To ona prowadziła Holenderkę, zielone diody wokół bieżni wskazywały cel: 1:57.80. Gryc po 200 metrach miała czas 26.99 s, po 400 - 56.66 s. A Femke była tuż za nią.

Gdy Gryc zeszła już z toru, zielone światełka zaczęły trochę Holenderce uciekać. A nawet nieco zbliżyły się dwie Szwajcarki, które znajdywały się za nią. Femke wszystko miała jednak pod swoją kontrolą, choć nie siliła się już na żaden efektowny finisz. Wygrała w czasie 1:59.07 - to wynik lepszy od halowego rekordu Polski Joanny Jóźwik. Została pierwszą zawodniczką Niderlandów, która "złamała" w hali dwie minuty.

Rozwiń

A przy okazji dwie Szwajcarki też ustanowiły nowe życiówki: Valentina Rosamilia 1:59.90, a Lore Hoffman - 1:59.91.

Od lewej: Natalia Bukowiecka, Femke Bol i Anna Kiełbasińska. Takiego tercetu na podium już nie zobaczymy ANDREJ ISAKOVIC East News

Anna Gryc IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring East News

Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord Polski Polsat Sport