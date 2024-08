Polka narzuciła tempo na rekord świata. Niesłychana walka, siedem setnych od szaleństwa

Rywalizacja na dłuższych dystansach nie jest zbyt popularna wśród polskich kibiców, a to też i dlatego, że nie mamy zawodników, którzy byliby choćby raz po raz w stanie nawiązać walkę z najlepszymi. Albo w ogóle obok nich wystąpić w najważniejszych zawodach. Pewnym odstępstwem jest rywalizacja na 3000 m z przeszkodami - do Paryża poleciały trzy nasze zawodniczki, a Alicja Konieczek, z nowym rekordem Polski, awansowała do finału.

