Polka może pobić legendarny rekord. To już prawie pół wieku! Rywalki muszą "pomóc"

Już w piątek 7 czerwca w Rzymie rozpoczynają się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Spore nadzieje wiążemy m.in z występem Natalii Kaczmarek, która na 400 metrów będzie jedną z głównych faworytek do złotego medalu. Ostatnio jest w bardzo dobrej formie i w Wiecznym Mieście powinna pokazać się z najlepszej strony.

Miałam okazję zrobić rozruch, bieżnia jest naprawdę szybka ~ mówiła w rozmowie z TVP Sport Kaczmarek.

Mistrzyni olimpijska z Tokio może nie tylko sięgnąć po złoto, ale i zapisać się, ponownie, w historii polskiej lekkoatletyki.

Padnie legendarny rekord Polski? "Jeśli rywalki ją zmuszą"

Natalia Kaczmarek będzie jedną z faworytek nie tylko do medalu, ale i do złota mistrzostw Europy. Wydaje się, że najgroźniejszą rywalką będzie Irlandka Rhasidat Adeleke, ale jej forma jest pewną niewiadomą. Poza nią mocne będą Lurdes Gloria Manuel czy Lieke Klaver, ale są to zawodniczki, które nie zeszły w tym sezonie ponizej 50 sekund, co naszej biegaczce już się udało.

Co więcej, jak przekazała w studiu TVP Sport Małgorzata Hołub-Kowalik, której w Rzymie nie zobaczymy jeszcze na bieżni, trener Marek Rożej zdradził, że jeśli Kaczmarek zostanie zmuszona przez rywalki do szybkiego biegania to... stać ją nawet na poprawienie legendarnego rekordy Polski!

To jeden z najstarszych rekordów w polskiej lekkoatletyce. Jego autorką jest niezapomniana Irena Szewińska, która w 1976 roku przebiegła 400 metrów w w zależności od źródeł - to 49.28 lub 49.29 s. Skąd to rozróżnienie, tłumaczył w Interii red. Tomasz Kalemba. Rekord życiowy Natalii Kaczmarek to 49,48. Brakuje już bardzo niewiele, ale jeśli faktycznie Adeleke czy Klaver będą naciskać, Polkę stać na to, żeby rozprawić się i z wynikiem Szewińskiej.

Rekordowa reprezentacja Polski

Rywalizacja w mistrzostwach Europy w lekkoatletyce 2024 potrwa przez sześć dni. W tym czasie w Rzymie zostaną rozdane komplety medali w 47 konkurencjach. To o trzy mniej niż podczas ubiegłych lekkoatletycznych ME, które odbyły się w 2022 roku w Monachium.



We Włoszech wystartuje rekordowa liczba Polaków w imprezie tej rangi. Łącznie na Stadionie Olimpijskim zaprezentuje się aż 96 lekkoatletów z naszego kraju. W gronie faworytów do złotych medali wymieniani są m.in. Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek (obaj rzut młotem), Natalia Kaczmarek (bieg na 400 m), Pia Skrzyszowska (bieg na 100 m ppł) czy Ewa Swoboda (bieg na 100 m).



