Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polka mistrzynią świata, kolejny popis w New Delhi. Wysyp medali

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Za nami drugi dzień paralekkoatletycznych mistrzostw świata w New Delhi. Rzecz jasna, z udziałem reprezentantów Polski. Po wczorajszych sukcesach Artura Krzyżka we frame runningu oraz Miriam Dominikowskiej mieliśmy ochotę na więcej. I się nie zawiedliśmy, bowiem Biało-Czerwoni zgarnęli kolejne krążki. Znów możemy poszczycić się złotem mistrzostw świata.

Magdalena Andruszkiewicz
Magdalena AndruszkiewiczPZSN "Start"materiały prasowe

Polscy paralekkoatleci rywalizują na 12. mistrzostwach świata. Tym razem zawody odbywają się w stolicy Indii, New Delhi. Reprezentacja Polski pojechała tam z 29 zawodnikami oraz dwoma przewodnikami.

Już pierwszego dnia polscy kibice mieli powody do dumy. Złoty medale we frame runningu zdobył Artur Krzyżek. Z kolei Miriam Dominikowska sięgnęła po brązowy krążek w tej samej konkurencji. Co więcej, z czasem 23.56 sekund ustanowiła rekord życiowy.

Zobacz również:

Artur Krzyżek
Lekkoatletyka

Pierwszy dzień mistrzostw świata, a Polska ma już dwa medale. Co za otwarcie

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Cztery medale Polaków drugiego dnia paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Pierwsze takie osiągnięcie naszej zawodniczki po ośmiu latach

    Za nami drugi dzień paralekkoatletycznych mistrzostw świata w New Delhi. Podczas porannej sesji brązowy medal zgarnęła Joanna Mazur-Dziedzic, która pod wodzą przewodnika Marcina Kęsego w biegu na 1500 metrów w klasie T11 zdołała osiągnąć ten sukces. Para minęła metę z czasem 5.02,21.

    35-letnia Mazur-Dziedzic stanęła na podium paralekkoatletycznych mistrzostw świata po ośmiu latach przerwy. Po sięgnięciu po brąz w New Delhi nie kryła swojej radości.

    - Nawet nie wiecie, jakie te lata były dla mnie trudne, zwłaszcza ostatnie półtora, dwa. Zmieniło się u mnie właściwie wszystko, łącznie z nazwiskiem. Mam nowego trenera, przewodnika, podejście oraz pracę we wspaniałym miejscu, z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi, która daje mi radość oraz ładuje energią. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ludzie wokół, sztab psychologów i psychoterapeutów, spora garść leków oraz praca - mówiła paralekkoatletka.

    Joanna Mazur-Dziedzic urodziła się z dystrofią plamki żółtej, a więc nieuleczalnym schorzeniem genetycznym. Jak opowiadała jakiś czas temu dla Przeglądu Sportowego Onet, najpierw jednym okiem zaczęła widzieć ciemniej, a drugim jaśniej. Wtedy to, po udaniu się do okulisty ten stwierdził, że ma rzadką wadę wzroku. W wieku 13 lat kobieta całkowicie straciła ten zmysł.

    - Cierpi na nią parę osób na świecie i nie ma na nią lekarstwa. Postawiłam sobie na półce figurkę miśka i z dnia na dzień przestawałam go widzieć - opowiadała przed laty Mazur-Dziedzic.

    W trakcie porannej sesji brązowy medal mistrzostw świata w New Delhi zdobył kulomiot Lech Stoltman w klasie F55. Polak jest byłym kulturystą. Niestety, w wyniku wypadku motocyklowego od 20 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Na swoim koncie ma trzy występy na igrzyskach paralimpijskich w 2016, 2021 i 2024 roku, na których zawsze zdobywał brązowy medal. Z kolei na MŚ w 2017, 2019 i 2023 roku sięgał po srebro.

    Kolejny złoty medal. Polka mistrzynią świata w paralekkoatletyce

    Drugi dzień paralekkoatletycznych mistrzostw świata przyniósł drugi złoty medal dla Polski. Tym razem sięgnęła po niego Magdalena Andruszkiewicz we frame runningu na 400 metrów. Polka była faworytką, także z tego względu, że kilka tygodni temu poprawiła w tej specjalności rekord świata (1.13,32). Teraz ponownie nie dała szans konkurencji i zdobyła drugie mistrzostwo świata w karierze. Rok temu w Kobe była najlepsza na 100 metrów.

    - Cieszę się, że ten medal udało mi się zdobyć w tak pięknym miejscu, z takimi rywalkami. To zaszczyt reprezentować swój kraj. Jestem zmęczona, bo jest ciepło, ale szczęśliwa. Wyższa temperatura ogólnie jest dla nas lepsza, ale nie aż tak wysoka, jak tutaj - mówiła podekscytowana Andruszkiewicz.

    Nasza mistrzyni przeżyła swego czasu prawdziwy dramat. W listopadzie 2018 wykryto u niej nadpłytkowość krwi. Niestety, na zwalczenie schorzenia było już za późno, co doprowadziło do rozległego udaru. Magdalena Andruszkiewicz przeżyła, choć podobno lekarze dawali jej jeden procent szans na przeżycie.

    Z kolei, po brązowy medal we frame runningu na 400 metrów sięgnął 19-letni Piotr Siejwa. Do New Delhi przyleciał jako srebrny medalista na 100 metrów Europejskich Paraigrzysk Młodzieży. W tej samej konkurencji, na piątej pozycji zawody zakończył inny z Polaków, Wojciech Kukiełka.

    Zobacz również:

    Artur Krzyżek
    Lekkoatletyka

    Pierwszy dzień mistrzostw świata, a Polska ma już dwa medale. Co za otwarcie

    Tomasz Chabiniak
    Tomasz Chabiniak
    Dwóch mężczyzn w czerwonych strojach sportowych pozuje z medalami obok kolorowej tekturowej postaci słonia, na tle ściany z logotypami sponsorów oraz napisem wskazującym na wydarzenie sportowe w New Delhi w 2023 roku.
    Marcin Kęsy i Joanna Mazur-DziedzicPZSN "Start"materiały prasowe
    Sportowiec z niepełnosprawnością siedzi na specjalnym sprzęcie na stadionie i prezentuje muskulaturę, ubrany w biały podkoszulek z napisem Polski Związek Paraolimpijski i nazwiskiem Stoltman, w tle widoczni są sędziowie oraz puste pomarańczowe trybuny.
    Lech StoltmanPZSN "Start"materiały prasowe
    Zwycięski sportowiec z uniesioną ręką świętuje sukces na bieżni tuż obok osoby leżącej na torze, która wygląda na wyczerpaną lub pokonaną, w tle pusty stadion i baner zawodów paraatletycznych.
    Joanna Mazur-Dziedzic i Marcin KęsyPZSN "Start"materiały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja