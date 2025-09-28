Polka mistrzynią świata, kolejny popis w New Delhi. Wysyp medali

Polscy paralekkoatleci rywalizują na 12. mistrzostwach świata. Tym razem zawody odbywają się w stolicy Indii, New Delhi. Reprezentacja Polski pojechała tam z 29 zawodnikami oraz dwoma przewodnikami.

Już pierwszego dnia polscy kibice mieli powody do dumy. Złoty medale we frame runningu zdobył Artur Krzyżek. Z kolei Miriam Dominikowska sięgnęła po brązowy krążek w tej samej konkurencji. Co więcej, z czasem 23.56 sekund ustanowiła rekord życiowy.

Cztery medale Polaków drugiego dnia paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Pierwsze takie osiągnięcie naszej zawodniczki po ośmiu latach

Za nami drugi dzień paralekkoatletycznych mistrzostw świata w New Delhi. Podczas porannej sesji brązowy medal zgarnęła Joanna Mazur-Dziedzic, która pod wodzą przewodnika Marcina Kęsego w biegu na 1500 metrów w klasie T11 zdołała osiągnąć ten sukces. Para minęła metę z czasem 5.02,21.

35-letnia Mazur-Dziedzic stanęła na podium paralekkoatletycznych mistrzostw świata po ośmiu latach przerwy. Po sięgnięciu po brąz w New Delhi nie kryła swojej radości.

- Nawet nie wiecie, jakie te lata były dla mnie trudne, zwłaszcza ostatnie półtora, dwa. Zmieniło się u mnie właściwie wszystko, łącznie z nazwiskiem. Mam nowego trenera, przewodnika, podejście oraz pracę we wspaniałym miejscu, z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi, która daje mi radość oraz ładuje energią. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ludzie wokół, sztab psychologów i psychoterapeutów, spora garść leków oraz praca - mówiła paralekkoatletka.

Joanna Mazur-Dziedzic urodziła się z dystrofią plamki żółtej, a więc nieuleczalnym schorzeniem genetycznym. Jak opowiadała jakiś czas temu dla Przeglądu Sportowego Onet, najpierw jednym okiem zaczęła widzieć ciemniej, a drugim jaśniej. Wtedy to, po udaniu się do okulisty ten stwierdził, że ma rzadką wadę wzroku. W wieku 13 lat kobieta całkowicie straciła ten zmysł.

- Cierpi na nią parę osób na świecie i nie ma na nią lekarstwa. Postawiłam sobie na półce figurkę miśka i z dnia na dzień przestawałam go widzieć - opowiadała przed laty Mazur-Dziedzic.

W trakcie porannej sesji brązowy medal mistrzostw świata w New Delhi zdobył kulomiot Lech Stoltman w klasie F55. Polak jest byłym kulturystą. Niestety, w wyniku wypadku motocyklowego od 20 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Na swoim koncie ma trzy występy na igrzyskach paralimpijskich w 2016, 2021 i 2024 roku, na których zawsze zdobywał brązowy medal. Z kolei na MŚ w 2017, 2019 i 2023 roku sięgał po srebro.

Kolejny złoty medal. Polka mistrzynią świata w paralekkoatletyce

Drugi dzień paralekkoatletycznych mistrzostw świata przyniósł drugi złoty medal dla Polski. Tym razem sięgnęła po niego Magdalena Andruszkiewicz we frame runningu na 400 metrów. Polka była faworytką, także z tego względu, że kilka tygodni temu poprawiła w tej specjalności rekord świata (1.13,32). Teraz ponownie nie dała szans konkurencji i zdobyła drugie mistrzostwo świata w karierze. Rok temu w Kobe była najlepsza na 100 metrów.

- Cieszę się, że ten medal udało mi się zdobyć w tak pięknym miejscu, z takimi rywalkami. To zaszczyt reprezentować swój kraj. Jestem zmęczona, bo jest ciepło, ale szczęśliwa. Wyższa temperatura ogólnie jest dla nas lepsza, ale nie aż tak wysoka, jak tutaj - mówiła podekscytowana Andruszkiewicz.

Nasza mistrzyni przeżyła swego czasu prawdziwy dramat. W listopadzie 2018 wykryto u niej nadpłytkowość krwi. Niestety, na zwalczenie schorzenia było już za późno, co doprowadziło do rozległego udaru. Magdalena Andruszkiewicz przeżyła, choć podobno lekarze dawali jej jeden procent szans na przeżycie.

Z kolei, po brązowy medal we frame runningu na 400 metrów sięgnął 19-letni Piotr Siejwa. Do New Delhi przyleciał jako srebrny medalista na 100 metrów Europejskich Paraigrzysk Młodzieży. W tej samej konkurencji, na piątej pozycji zawody zakończył inny z Polaków, Wojciech Kukiełka.

Marcin Kęsy i Joanna Mazur-Dziedzic PZSN "Start" materiały prasowe

Lech Stoltman PZSN "Start" materiały prasowe

Joanna Mazur-Dziedzic i Marcin Kęsy PZSN "Start" materiały prasowe