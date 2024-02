Polka miała trudny okres, teraz przerywa milczenie. "Zły czas minął"

Do igrzysk dojechałam na oparach, pomimo tego, że praktycznie nie mogłam używać ręki. To była szarpanina mentalna, aby dotrwać do Tokio, a potem było leczenie. Wiedziałam, że nawet bez ręki wystartuję

Maria Andrejczyk wraca do rywalizacji. Polka jest gotowa na kolejne sukcesy

27-letnia sportsmenka wyznała, że przez ostatnie trzy lata miała dużo czasu na różnego rodzaju przemyślenia i wiele się nauczyła. "Żebym zaczęła słuchać samej siebie, szanowała własne zdrowie i intuicję. Nie chcę już ślepo podążać za tym, co mówią inni. Nie tędy droga. Nauczyłam się też szacunku do własnej osoby. Wiem, że brzmi to banalnie, ale to nie jest wcale takie łatwe. Za mało czasu poświęcałam na to, by dbać o organizm. Mocno tym przypłaciłam. Diametralnie zmieniłam podejście, chociaż wiem, że receptą na świetne wyniki jest ciężka praca. Zdroworozsądkowo podchodzę do obowiązków. Nie chcę się 'zarżnąć' na stadionie. Chcę czerpać fun z uprawiania sportu" - oznajmiła.