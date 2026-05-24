Polka liderką europejskich tabel. Rekordowy bieg Kazimierskiej za oceanem

Dwa miesiące temu w Toruniu, czyli bardzo blisko rodzinnego Włocławka, Klaudia Kazimierska celowała w medal halowych mistrzostw świata. Nie była jedną z faworytek, ale tegoroczne zimowe przygotowania do sezonu pod dachem wreszcie odbywały się bez zakłóceń. A ona w drodze poprawiła dwa rekordy Polski - na 1500 m i na jedną milę.

Wspierana przez tysiące polskich kibiców wybiegała szóste miejsce - gwiazdy pokroju Georgii Hunter Bell, Jessiki Hull czy Nikki Hiltz tym razem okazały się za szybkie. A później w TVP Klaudia, smutna, mówiła: - Chciałam trochę lepiej, chciałam medalu przed polską publicznością. Miało być wolno, liczyłam, że będzie wolno. Bieganie poniżej 4 minut daje medale. Na stadionie już było, w hali jeszcze nie, a tu się inaczej biega.

I dodała, że przegrała fizycznie, więc pozostaje jej trenować.

Kazimierska po zakończeniu studiów została w Oregonie, tam trenuje, ma podpisaną zawodową umowę z Nike. Stawia na 1500 metrów, ale kilka razy w sezonie zdarza się, że biega również dystansu dwóch okrążeń. Zazwyczaj na miesiąc-półtora przed docelową imprezą. Teraz zaś do niej zostały niemal trzy miesiące - w Birmingham odbędą się mistrzostwa kontynentu. Kazimierska wcześniej pokaże się w innych prestiżowych mityngach, m.in. w Diamentowej Lidze.

Sezon zaczęła właśnie teraz, choć dwa tygodnie pełniła już rolę nadającej tempo w biegu na 1500 m Eugene. W LA Track Festival na Drake Stadium w Los Angeles znalazła się w stawce zawodniczek na 800 m.

Klaudia Kazimierska z rekordem życiowym. Polka liderką europejskich tabel

Klaudia Kazimierska już kilka razy była bliska zejścia poniżej 2 minut - w sierpniu zeszłego roku w Eugene zabrakło jej jednej setnej, w lutym tego, w hali w Bostonie, dwóch setnych.

Dziś Polka biegła w środku stawki - pierwsze kółko pokonała w 58.82 s. Na ostatniej prostej ruszyła w pogoń za mistrzynią świata U-20 z Cali z 2023 roku Roisin Willis, musiała finiszować po drugim torze. Amerykanka uzyskała czas 1:58.08, Kazimierska - 1:58.18. A trzecia na mecie Raevyn Rogers, też niegdyś studiujące w Eugene - już 1:59.82. To była wicemistrzyni świata z Dohy na tym dystansie i brązowa medalistka olimpijska z Tokio.

Czas Kazimierskiej jest o tyle istotny, że to... najlepszy wynik Europejki na stadionie w całym sezonie. I czwarty w polskich tabelach historycznych, szybciej biegały jedynie w XX wieku Jolanta Januchta i Elżbieta Katolik, a w tym - Joanna Jóźwik. W pamiętnym finale igrzysk w Rio de Janeiro, gdy zajęła piąte miejsce (1:57.37), ale trzy medalistki, z Caster Semenyą na czele, dziś nie miałyby prawa występu.

Kazimierska wywalczyła też minimum na ME na tym dystansie, ale w Birmingham prawdopodobnie pobiegnie tylko na 1500 m. Gwiazdami w Anglii powinny być zaś: Keely Hodgkinson, Femke Bol czy Audrey Werro.

Najszybsze Polki w historii 800 metrów:

1:56.95 - Joanna Januchta (Budapeszt, 1980)

1:57.26 - Elżbieta Katolik (Budapeszt, 1980)

1:57.37 - Joanna Jóźwik (Rio de Janeiro, 2016)

1:58.18 - Klaudia Kazimierska (Los Angeles, 2026)

1:58.41 - Angelika Cichocka (Londym 2017)

1:58.51 - Anna Bukis (Łódź, 1980)

1:58.63 - Anna Wielgosz (Tokio, 2025)

1:58.72 - Anna Rostkowska (Paryż, 2008)

Klaudia Kazimierska (z lewej) Andrzej Iwańczuk Reporter





