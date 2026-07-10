Polka dosięgnęła gwiazd. "Mogę zdobywać medale, chcę wygrywać"

Klaudia Kazimierska nawet nie była w najlepszej trójce biegu Diamentowej Ligi na milę w Eugene, ale jej występ zrobił niesamowite wrażenie. Polka dobiegła do mety na czwartej pozycji, ale wynikiem 4.17,90 sek. zmiażdżyła rekord Polski, który od dziewięciu lat należał do Angeliki Cichockiej.

Nasza lekkoatletka została liderką europejskich list w tej konkurencji, która nie jest rozgrywana w mistrzowskich imprezach. Polka jednak wysoko plasuje się też na 800 i 1500 metrów.

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Klaudia Kazimierska dopadła gwiazdy. "Jestem gotowa, by wygrywać największe biegi"

W Eugene - jak wyliczył Tomasz Spodenkiewicz z Atheltics News - Kazimierska pierwszy raz w karierze wygrała z liderką rankingu światowego na 1500 m Australijką Jessicą Hull. Wcześniej Polka czterokrotnie przegrywała. Za nią znalazła się też liderka europejskich tabel Brytyjka Georgia Hunter Bell, z którą wcześniej nasza lekkoatletka przegrywała pięciokrotnie. Kazimierska tylko o 0,10 sek. przegrała z rekordzistką świata Kenijką Faith Kipyegon, a przecież gdy biegały poprzednio w finale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata na 1500 m, to nasza zawodniczka traciła do rywali po kilka sekund. Można zatem powiedzieć, że występ Kazimierskiej zrobił wrażenie, a Polka sięgnęła gwiazd.

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- Już w hali pokazywałam się z bardzo dobrej strony w mityngach w Bostonie i Nowym Jorku. To już był dobry prognostyk przed latem. Wiadomo, jak się biega na mityngach takich jak Diamentowa Liga. To jest poziom mistrzostw świata i wyższy często, bo nie są to biegi taktyczne, chociaż w tym roku jeszcze szybkiego biegu w Diamentowej Lidze nie miałam. Można powiedzieć, że to był trochę taki sprawdzian taktyczny przed mistrzostwami Europy. Cieszę się, że mogę rywalizować na takim poziomie Jestem już gotowa fizycznie na to, by wygrywać największe biegi, ale za tym wszystkim musi jeszcze nadążyć mój mental. To wszystko jest dla mnie nową sytuacją - powiedziała Kazimierska w rozmowie z Interia Sport.

Bez dwóch zdań takie biegi, jak ten w Eugene, czy ten w Rzymie na Diamentowej Lidze, kiedy to Polka pokonała na 1500 m Nikki Hiltz, wzmacniają ją psychicznie.

Od dawna wiedziałam, że mogę rywalizować z każdą rywalką, ale brakowało mi takiego biegu, który by mi to udowodnił. I już Rzym dał mi taką dużą dawkę pewności siebie, a teraz właśnie Eugene. Było bardzo ciasno. Ten bieg na bardzo wysokim poziomie pokazała, że w tym roku na świecie nie ma zdecydowanej faworytki. Wydawało się, że Bell taką była, ale Eugene pokazało, że też można z nią wygrać. To tylko świadczy o tym, że każda z nas jest w grze o zwycięstwo. Nawet ja. I teraz to wiem

Poprawiła już prawie wszystkie osiągnięcia życiowe. Ma na koncie kilka rekordów Polski

Lekkoatletka pobiła w tym roku już niemal wszystkie rekordy życiowe w hali i na stadionie. Jest posiadaczką rekordów Polski na milę zarówno pod dachem, jak i na stadionie. Ma też rekord Polski w hali na 1500 metrów. To jest jednak jedyna konkurencja, w której nie poprawiła w tym roku życiówki. Mowa oczywiście o stadionie.

- Plan był taki, że tren rekord życiowy miałam pobić w Rzymie, ale plany pokrzyżowało mi to, że nikt nie poszedł za zawodniczką nadającą tempo biegu. Start we Włoszech w Rzymie pokazał mi, że nie ma co planować. Nie nastawiam się zatem na żaden konkretny dzień. Jak będzie dobra stawka, to będzie też szybki bieg i tę życiówkę pobiję. Mam nadzieję, że dokonam tego jeszcze w tym roku. W moim bieganiu nie chodzi jednak tylko o rekordy. Dla mnie najważniejsze są rywalizacja i wygrywanie. Chociaż w Bydgoszczy, czy Rzymie nie pobiłam rekordu życiowego, to jednak miałam z wielką frajdę z biegania. Raz byłam pierwsza, a raz druga. Biłam się o zwycięstwa, a to znaczy, że jestem jedną z najlepszych. Rywalizacja po prostu mnie napędza, dlatego w czasie biegów przestałam patrzeć na zegar. W Eugene był wolny bieg i sądziłam, że będą czasy powyżej 4.20, ale jak przestałam o tym myśleć, tylko skupiłam się na rywalizacji, to wyszło z tego 4.17 - wyjaśniła finalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, a także szósta zawodniczka ostatnich halowych mistrzostw świata w Toruniu.

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Wygląda jednak na to, że Kazimierska nie powiedziała w tym sezonie ostatniego słowa, a to była tylko przygrywka to drugiej, ważniejszej części sezonu.

Czuję, że mam rezerwy, skoro uzyskałam taki czas po taktycznym biegu. Gdyby był prowadzony w szybkim tempie, to pewnie zakręciłabym się w granicach 4.15 albo nawet szybciej. Nie był to zatem mój maks. To jest jednak bardzo dobry prognostyk, skoro mogę biegać tak szybko w taktycznej rywalizacji. Prawie wszystkie moje biegi w tym sezonie były prowadzone tak na 4.05, a ja jednak sporo z tego urywałam. Dlatego wierzę w ten rekord życiowy w tym roku. Jestem w tej dobrej sytuacji, że przez to, jak się prezentuję, mogę się dostać na każdy bieg na świecie. I w końcu trafię na dobre tempo

Kazimierska coraz lepiej poczyna sobie też na 800 metrów. W tym roku Anna Wielgosz w końcu złamała barierę 1.58 sek. (1.57,92 sek. - przyp. TK), ale 24-latka była też blisko tego (1.58,18 sek. - przyp. TK). Z tej ich rywalizacji o miano najszybszej w Polsce może wyjść naprawdę coś dobrego.

- Potrzebujemy takiej wewnętrznej rywalizacji do napędzania się i wbrew pozorom ta wewnętrzna rywalizacja jest często lepsza niż ta międzynarodowa, bo nie ma takiej dużej presji, a do tego jest przyjaźń. Dla mnie 800 metrów jest dystansem treningowym, chociaż odgrywa coraz ważniejszą rolę. Wkładam dużo pracy w to, bym w tej konkurencji była coraz lepsza. Mam nadzieję, że na 800 metrów nawiążemy niebawem rywalizację ze światową i europejską czołówką. Na razie nie zamierzam startować na tym dystansie w imprezach międzynarodowych, ale może kiedyś spróbuję, jeśli program minutowy na to pozwoli. Ania już rok temu biegała szybko i jej czas z tego roku nie jest zaskoczeniem, bo trenuje się po to, by robić progres - powiedziała Kazimierska.

"Mogę zdobywać medale, chcę wygrywać biegi. Nie chcę zmarnować czasu"

Ona wyrasta na kandydatkę do medalu w tym roku w mistrzostwach Europy w Birmingham (10-16 sierpnia).

Jestem w takiej dyspozycji, że mogę zdobywać medale. Chcę wygrywać biegi. Do tego dążę. Bez względu na to, czy to będą mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, czy mityng. To normalne, że dla mnie celem na mistrzostwach Europy będzie walka o zwycięstwo. Czy zdobędę medal? Tego nie wiem. Na to składa się wiele czynników. Do tego dochodzi kwestia dnia i tego, jak bieg zostanie poprowadzony. Na pewno fajnie byłoby otworzyć worek z medalami, ale jednak poziom europejski jest bardzo wysoki na 1500 metrów. Nie chcę stawiać tak sprawy, że jak nie zdobędę medalu, to będzie to dla mnie porażka. Jeżeli zejdę z bieżni z przekonaniem, że dałam z siebie wszystko i nie mam sobie nic do zarzucenia, to też będzie sukces

Ona jest teraz na nowym etapie swojej kariery. Zakończyła już etap uniwersytecki w USA i stała się profesjonalnym sportowcem.

- Myślę, że nie zmieniło się dużo w moim treningu, poza tym, że po prostu mam więcej czasu poza sportem. Nie muszę iść na zajęcia, nie muszę odrabiać prac domowych, nie muszę pisać egzaminów, stresować się tym, więc bardziej odeszło po prostu to, co mnie stresowało czasem bardziej niż sport. Treningowo wszystko robię tak, jak robiłam do tej pory, tylko mam po prostu więcej czasu na odnowę, na regenerację, dla samej siebie, na to, żeby zadbać o siebie i swój organizm. To jest największa dogodność związana ze zmianą. Oczywiście trenuję ciężej niż rok temu, ale to wynika po prostu z tego, że jestem starsza i jestem przygotowana na coraz większe obciążenia. Trenuję ciężko, ale nie uważam, że to jest jeszcze mój maks. Tak naprawdę to jest mój pierwszy rok właśnie w profesjonalnym systemie i widzę jeszcze dużo różnych miejsc, gdzie mogę się poprawić. Na przyszłość jest zatem dużo optymizmu. Niebawem skończę 25 lat i to jest wiek, w którym chciałabym zacząć zdobywać medale, ale wiemy, jak wygląda czołówka pod względem wieku. Rządzą w niej zawodniczki, które mają blisko 30 lat i więcej. Mam zatem jeszcze trochę czasu, ale nie chcę go marnować i czekać ze zdobywaniem medali - stwierdziła nasza lekkoatletka.

Kazimierska do mistrzostw Polski w Białymstoku (24-26 lipca) nie ma w planie już startów. Po nich już tylko mistrzostwa Europy.

Klaudia Kazimierska z nowym halowym rekordem Polski na 1500 metrów PAWEŁ SKRABA/AGENCJA SE East News

Klaudia Kazimierska Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Klaudia Kazimierska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter





Natalia Bukowiecka 3. w mityngu Diamentowej Ligi w Oslo Polsat Sport