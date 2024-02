- Myślę, że wszystko po trochę. Choć uważam, że nigdy nie trenowałam lekko, ale faktycznie trener Lewandowski planował mój trening i tak go prowadził, że co roku kręciłam się wokół rekordów życiowych i chwała mu za to. Uważam, że w ostatnim czasie potrafimy znaleźć pewien balans. Trener znalazł na mnie sposób, ja się dostosowuję i chyba właśnie ta równowaga jest kluczem. Już wiemy, co na mnie działa, dlatego z treningu wyrzuciliśmy wszystkie "ozdobniki". Robimy tak naprawdę to, co niezbędne, kładąc duży nacisk na regenerację i monitorowania treningu. Nauczyłam się też odpuszczać, bo zazwyczaj byłam na treningach nadambitnym typem. A teraz słucham swojego organizmu.

~ Marika Popowicz-Drapała wyłożyła kawę na ławę