Polka blisko podium. Uzyskała lepszy wynik od minimum na IO i MŚ

Lekkoatletyka. Aleksandra Lisowska pierwszą lekkoatletką z minimum na IO

W Rotterdamie Lisowska pobiegła trochę wolniej, ale i tak wystarczyło to do zajęcia piątego miejsca i wypełniania minimum na MŚ w Budapeszcie i IO w Paryżu, które wynosi 2:26.50. To pierwsza polska lekkoatletka z minimum na igrzyska.