Lekkoatletyczna rywalizacja, także w Diamentowej Lidze, kojarzy się ze stadionami - przeważnie wypełnionymi po brzegi. Czy to zmagania odbywają się w Chinach, USA czy Europie - frekwencja zawsze jest znakomita. Także i dlatego, że w każdym z 15 mityngów są wielkie gwiazdy, rekordziści świata, mistrzowie olimpijscy.

I tak będzie w sobotę w Chorzowie, gdy na Stadionie Śląskim na pewno pojawi się ponad 35 tys. widzów, a może nawet i około 40 tysięcy. Przyjdą zobaczyć atakujących rekordy świata: Armanda Duplantisa i Faith Kipyegon, starcie mistrza i wicemistrza olimpijskiego na 100 m Noaha Lylesa z Kishanem Thompsonem, pierwsze od finału w Paryżu. Ale też wielkie polskie gwiazdy: Natalię Bukowiecką, Ewę Swobodę, Pię Skrzyszowską, Pawła Fajdka czy Piotra Liska.

Przedsmak tego był jednak w piątek w Katowicach - na tutejszym Rynku. Obok siebie znalazły się dwie skocznie i koło do pchania kuli. Trzy kobiece konkurencje zorganizowano bowiem w centrum miasta, wstęp był darmowy.

Diamentowa Liga tym razem w Katowicach. Siostra Armanda Duplantisa odpadła jako pierwsza. Na oczach brata

W rywalizacji w skoku o tyczce pojawiło się nazwisko Duplantis - chodziło oczywiście o młodszą siostrę niesamowitego Armanda. On też pojawił się na trybunach, razem z Samem Kendricksem i Emanuilem Karalisem. Już trzynaście razy pobił rekord świata, po raz ostatni we wtorek w Budapeszcie, zapewne w sobotę spróbuje tego dokonać po raz czternasty. Bo w formie jest wybitnej.

Johanna Duplantis HENRIK ISAKSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency via AFP AFP

Niespełna 24-letnia Johanna aż takiego talentu jednak nie ma. Zaczęła od 4.10, jak dwie inne zawodniczki, w tym nasza Zofia Gaborska. Pierwszy skok był nieudany, w drugim już zaliczyła wysokość. A 4.20 okazało się zbyt wymagające. Szybko więc odpadła, zajęła dwunaste miejsce.

Gaborska z kolei pokonała w pięknym stylu 4.20 m, a 4.30 m zaliczyła w ostatniej chwili. To już i tak był dla niej dobry wynik, skoro przyjechała do Katowic z rekordem życiowym lepszym o zaledwie 1 cm.

A później próbowała go poprawić - i zaatakowała 4.40 m. Trochę jednak zabrakło, choć na twarzy jej trenera, ale także i trenera Karalisa - Marcina Szczepańskiego - był uśmiech.

Rywalizację tyczkarek wygrała halowa mistrzyni świata z Nankinu - Francuzka Marie-Julie Bonnin. Jako jedyna pokonała 4.70 m. Później atakowała rekord życiowy (4.77 m), ale nieskutecznie.

Rekordzistka świata z rekordem memoriału Kamili Skolimowskiej. A mistrzyni olimpijska z Paryża pokonana w pchnięciu kulą

W skoku wzwyż najlepsza okazała się rekordzistka świata Jarosława Mahuczich. Ukrainka jako jedyna pokonała 2.00 m - pobiła więc rekord mityngu. Paulina Borys zajęła ostatnie, 10. miejsce - z zaliczonym 1.80 m.

W pchnięciu kulą triumfowała Jessica Schilder - Holenderka uzyskała 19.66 m. Tu zmagania odbyły się bez Polek. Drugą pozycję zajęła złota medalistka igrzysk sprzed roku - Niemka Yemisi Ogunleye (19.50 m).

Zofia Gaborska PZLA materiały prasowe

