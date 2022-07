Policja zajmie się sprawą Mo Faraha. Ruszyło śledztwo

Przed kilkoma dniami Sir Mo Farah wyznał w materiale BBC, że jako mały chłopiec został przemycony do Wielkiej Brytanii pod fałszywym nazwiskiem.

Utytułowany lekkoatleta do tej pory przedstawiał się jako somalijski uchodźca. W rozmowie z dziennikarzami po latach zdecydował się powiedzieć prawdę, że do Wielkiej Brytanii trafił przez nieznajomą kobietę, która przekonała go, że odwiedzą tam rodzinę, wręczając mu do ręki fałszywy paszport. W rzeczywistości jako 10-latek trafił do domu, w którym pracował jako służący.

To tylko fragment szokujących wyznań sportowca. Jego zdaniem kobieta miała dać mu nowy początek, a zamieniła jego życie w piekło. Pomógł mu dopiero nauczyciel wychowania fizycznego, który nie tylko odkrył w nim talent do biegania, ale i powiadomił opiekę społeczną.

Policja zbada sprawę Mo Faraha

Po kilku dniach od wstrząsanych wyznań media przekazały, że sprawą sprzed lat ma zająć się policja.

"Zdajemy sobie sprawę z doniesień medialnych dotyczących Sir Mo Faraha. W tej chwili nie zgłoszono żadnych raportów. Specjaliści wszczęli dochodzenie i obecnie oceniają dostępne informacje" - czytamy w oświadczeniu Metropolitalnej Służby Policyjnej.