Nie milkną echa skandalicznych scen z ostatnich halowych mistrzostw Polski. Zawieszony przez Polski Związek Lekkiej Atletyki Sebastian Urbaniak pojawił się na trybunach stadionu w Toruniu. Kara nałożona w sierpniu 2023 roku miała związek z rzekomym nękaniem Ewy Swobody. W miniony weekend sprinterka wypatrzyła płotkarza wśród publiczności. Jak przekazał Interii szef polskich sędziów lekkoatletycznych Filip Moterski, poczuła się ona zagrożona i "poprosiła sędziów call roomu o interwencję w taki sposób, by ktoś przy niej szedł".

Jest zarzut dla Sebastiana Urbaniaka. Oświadczenie toruńskiej policji

Urbaniak nie chciał opuścić trybun. Stawiał opór, obezwładniało go aż czterech porządkowych. Lekkoatleta usłyszał już zarzut "zniszczenia mienia i (...) naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej". Sebastian Pypczyński, sierżant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu nadesłał Przeglądowi Sportowemu Onet oświadczenie w tej sprawie.

(...) W trakcie odbywających się zawodów pracownicy ochrony obiektu interweniowali wobec jednej z osób znajdującej się na widowni. Jak się okazało, był to 22-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego. Ujęty przez ochronę mężczyzna został przekazany policjantom. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-latek zakłócił wydarzenie sportowe, krzycząc i wyzywając uczestników zawodów. Ponadto nie stosował się do poleceń wydanych przez służbę porządkową, stawiał opór i uderzył jednego z ochroniarzy, uszkadzając jego okulary. Mundurowi zatrzymali, a następnie doprowadzili mężczyznę do policyjnej izby zatrzymań. Dziś (19.02.2024 r.) zatrzymany 22-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i w miejscu trwania imprezy masowej naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna ~ Oświadczenie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Urbaniaka mogą czekać także konsekwencje typowo sportowe. Wspomniany Moterski powiedział w rozmowie z Interią, że będzie wnioskował o dożywotnią dyskwalifikację niezależnie od ewentualnych działań klubu LSK Vectra Włocławek, do którego należy 22-latek. - To, co się zadziało, jest absolutnie wbrew jakimkolwiek zasadom nie tylko w lekkoatletyce, ale w ogóle sportu i cywilizowanego zachowania - zaznaczył.

- Cóż mogę powiedzieć... Jest to ciężka sytuacja, ale mam nadzieję, że te zdjęcia obiegną internet i ludzie zobaczą, co tam się działo. Sprawa jest już u prawnika i czekamy, jak się rozwiąże. Zostawmy ten temat w tym miejscu, bo to niewarte naszej uwagi. Jestem osobą publiczną, więc muszę się z tym liczyć, ale rozumiem, jak ktoś jest fanem, a co innego, jak ktoś jest po prostu popier...ny. Takie zachowanie kompletnie mnie nie łamie i mam to gdzieś - podkreśliła sama Swoboda w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

To już nie pierwszy tego typu incydent z udziałem Urbaniaka. W 2023 roku podczas mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim - tak jak teraz - miał rozpraszać Swobodę. Wystartował w tych zawodach tylko dlatego, że PZLA skrócił jego roczne zawieszenie, które zostało nałożone po tzw. aferze sylwestrowej. Wieczorem 31 grudnia 2022 r. Urbaniak miał próbować wejść do jednego z mieszkań w Kruszwicy, sądząc że zastanie tam właśnie Swobodę. Spotkał Jakuba Krzewinę - między oboma mężczyznami doszło do kłótni i bójki, na skutek której płotkarz miał uszkodzoną nogę.

- Może to jest obsesyjne uczucie do pani Swobody. Zakochałem się. Wie pan, jak to mówią: serce nie sługa. I wtedy robi się głupie rzeczy, bo myśli się sercem. A co do tego zachowania z mistrzostw Polski, to chciałem porozmawiać po tych wielu miesiącach, by wyjaśnić sobie pewne sprawy. Ewa nie chciała rozmawiać i zrobiła kolejną aferę. Oczywiście nie powiedziała w telewizji wprost, o kogo chodzi, ale przyznaję, że to chodziło o mnie. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo nie chciałem jej zrobić żadnej krzywdy - mówił w rozmowie z Interią w lipcu 2023 r.

Halowe mistrzostwa Polski w Arenie Toruń. Ewa Swoboda

Sebastian Urbaniak / Ewa Swoboda

Ewa Swoboda