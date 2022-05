Poland Business Run wraca do Krakowa! Wystartowały zapisy

Możliwość integracji pracowników w szczytnym celu już od lat motywuje firmy do biegania w Poland Business Run. Ubiegłoroczny bieg, ze względów bezpieczeństwa przeprowadzony w formule wirtualnej, zgromadził ponad 28 tys. uczestników, a wsparciem objęto 128 beneficjentów.

Po pandemicznej przerwie Poland Business Run wraca do tradycyjnych zawodów biegowych w Krakowie, nie rezygnując również z opcji wirtualnej rywalizacji, którą doceniły firmy i korporacje. W obu przypadkach dystans na każdego zawodnika to przyjazne 4 km.



- Przeanalizowaliśmy nastroje naszych biegaczy po dwóch ostatnich edycjach Poland Business Run. Okazało się, że firmy pokochały nową formułę wirtualną, w której mogły zaprosić do udziału swoje oddziały z całego świata. Z drugiej strony nie brakowało też głosów osób, które w pandemii tęskniły za biegiem ulicznym. Postanowiliśmy dać naszym uczestnikom obie opcje i możliwość wyboru - tłumaczy Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Bieg w Krakowie to propozycja dla osób, które chcą poczuć klimat zawodów sportowych. Uczestnicy wystartują na krakowskich Błoniach w dwóch turach po 1000 drużyn (5000 biegaczy), a pomiaru czasu dokona profesjonalna firma. Z kolei bieg wirtualny to możliwość przebiegnięcia swojego odcinka bez presji i po samodzielnie wybranej trasie, w dowolnym miejscu. Czas wystarczy zmierzyć za pomocą aplikacji z funkcją GPS i przesłać przez stronę www organizatora.

Zapisy firmowych sztafet w Krakowie zawsze budziły wiele emocji, a lista zapełniała się w rekordowym tempie. W ostatniej stacjonarnej edycji Kraków Business Run w 2019 r. 7,5 tys. miejsc rozeszło się w 4 minuty i 23 sekundy. Tym razem rejestracja biegaczy wystartowała 10 maja o 12:00 i potrwa do 31 maja lub wyczerpania limitu 10 000 zawodników w przypadku biegu w Krakowie.

Poprzez opłacenie udziału w biegu firmy pomogą osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii. Jednym z beneficjentów sztafety jest 41-letni Sławomir z okolic Krakowa, który w wieku 9 lat w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił nogę, a dziś jest fizjoterapeutą i sam pomaga pacjentom po amputacji.

- W pewnym momencie zrozumiałem, że to, co chcę robić i czym się zajmować, to pomoc innym osobom, które zetknęły się z amputacją. Od kilkunastu lat zajmuję się rehabilitacją, nauką chodzenia i wsparciem w powrocie do samodzielności osób po amputacjach kończyn. Praca stała się moją pasją - mówi beneficjent Poland Business Run 2022.

W wolnym czasie Sławomir uprawia amatorsko różnego rodzaju aktywności sportowe. Korzystając z protezy biegowej, brał nawet udział w poprzednich edycjach Kraków Business Run. Aby mógł nadal być aktywnym ojcem i angażować się w pomoc innym, potrzebuje wsparcia w zakupie nowej protezy nogi.

Osoby, które potrzebują rehabilitacji, protez, wózków czy pomocy psychologicznej i chciałyby zostać beneficjentami biegu, wciąż mogą wysłać wniosek o wsparcie do Fundacji Poland Business Run.