Polakom idzie jak po grudzie, ale mamy pierwszy medal MME

Tę wykorzystali tylko nasi sprinterzy, rywalizujący w sztafecie 4x100 metrów. Igor Bogaczyński, Adam Łukomski, Łukasz Żok i Patryk Krupa sięgnęli po brązowy medal. Biało-Czerwoni w finale uzyskali czas 39,06 sek. Po złoto sięgnęli Włosi - 38,92 sek. Taki sam czas, co do setnej części sekundy uzyskali Francuzi, ale fotokomórka ostatecznie wskazała zwycięstwo Włochów i to o zaledwie 0,003 sek.