Polak znów najlepszy w Europie, 14 setnych przewagi. Wybitny finał

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Pięć dni temu podczas mityngu World Athletics Indoor Tour - Gold Level w Madrycie Enrique Llopis przebiegł 60 metrów przez płotki w 7.45 s. Odebrał naszemu Jakubowi Szymańskiemu miano tego najszybszego na kontynencie. Na ripostę Polaka trzeba było poczekać do dzisiaj i do mityngu tej samej rangi w Belgradzie. 23-latek z SKLA Sopot zdemolował rywali, bo tak trzeba nazwać aż 14 setnych różnicy na mecie. Uzyskał czas 7.43 s, jeden z najlepszych w karierze. I w Europie znów jest liderem. A na świecie?

Lekkoatleta w różowo-fioletowej koszulce wykonuje gest dłonią przy twarzy, w tle widać innych sportowców. W prawym górnym rogu znajduje się wstawka pokazująca moment finiszu biegu na bieżni, gdzie kilku zawodników przekracza linię mety.
Jakub Szymański w Belgradzie uzyskał najlepszy wynik w Europie na 60 m przez płotkiMARCIN GOLBA / NurPhoto & screen za Polsatem SportGetty Images

Rok temu w Apeldoorn biegi płotkarskie dały nam dwa medale - złoto Jakuba Szymańskiego i brąz Pii Skrzyszowskiej. Do Nankinu na mistrzostwa świata pod dachem oboje też lecieli po medale, choć było jasne, że konkurencja tam jest o wiele mocniejsza. Zwłaszcza z uwagi na zawodniczki z Ameryki Północnej i Środkowej oraz Amerykanów, głównie niepokonanego w hali Granta Hollowaya.

Pia w finale pobiła rekord Polski, do brązowego medalu zabrakło jej... trzech tysięcznych sekundy. A Jakub był już jedną nogą w finale, gdy popełnił błąd na ostatnim płotku. I o dwie setne przegrał awans.

Zobacz również:

Radość Mateusza Kołodziejskiego po pokonaniu wysokości 2.28 m
Lekkoatletyka

Polski as znów najlepszy, 2.31 m w zasięgu. Medalista z Tokio pokonany

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    W tym roku Halowe Mistrzostwa Świata, już zgodnie z planem, odbędą się w Toruniu. I jeśli patrzeć na polskie szanse medalowe, biegi płotkarskie znów są na szczycie. Skrzyszowska jest liderką światowych tabel, Szymański też nim był, z czasem 7.48 s, uzyskanym dwa razy. 12 dni temu to miano zabrał mu jednak w Fayetteville Trey Cunningham (7.42 s), ale na dodatek w ostatni piątek w Madrycie szybciej od Polaka pobiegł też Enrique Llopis (7.45 s). I teraz przyszedł moment na ripostę naszego mistrza kontynentu.

    Młody sportowiec w stroju do biegania na tle dużego logotypu lub symbolu na stadionie, w otoczeniu kibiców.
    Jakub SzymańskiSTR/NurPhotoAFP

    World Athletics Indoor Tour w Belgradzie. Fenomenalny bieg Jakuba Szymańskiego. Gigantyczna przewaga

    W Belgradzie w rywalizacji panów tym razem nie było żadnych eliminacji - zawodnicy z całego świata przylecieli więc po to, by w hali spędzić na torze około 7,5 s. Rywali zaś Szymański miał godnych: Daniel Roberts ma w hali życiówkę 7.39 s, taką jak Polak, z ambicjami dotarli tu jego rodacy (Jamal Britt i Eric Edwards), groźny jest młodzieżowy mistrz Europy Enzo Diessl.

    Zobacz również:

    Paweł Fajdek przeszedł operację stawu barkowego. Potwierdził to prosto ze szpitala
    Lekkoatletyka

    Paweł Fajdek zakomunikował ze szpitala. Już po operacji. Kluczowe dwa miesiące

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Szymański wziął jednak sprawy w swoje ręce. Nie miał może idealnej reakcji startowej, choć źle nie było (0.147 s). Także i na pierwszym płotku nie było widać żadnej przewagi. Ale później 23-latek wskoczył już w taki rytm, że momentalnie zaczął oddalać się od rywali. A jeszcze delikatnie trącił trzecią przeszkodę, co też mogło zabrać jakieś setne.

      Dobrze tym razem było też na końcowym odcinku, po ostatnim płotku. Stoper pokazał 7.45 s, co mogło oznaczać wyrównany czas Llopisa. Ale po korekcie zmieniono to na 7.43 s - wyrównał trzecie osiągnięcie w karierze. I teraz już 10 najlepszych jest jego dziełem.

      Drugi, Roberts, uzyskał czas 7.57 s. 14 setnych różnicy - to jednak przepaść. I zapewne nie jest to ostatnie słowo płotkarza z Sopotu.

      Zobacz również:

      Anna Kiełbasińska zareagowała ws. Jutty Leerdam
      Sportowe życie

      Tak potraktowali mistrzynię olimpijską. Polka musiała wkroczyć do akcji

      Amanda Gawron
      Amanda Gawron
      Lekkoatleta w koszulce reprezentacji Polski na tle zamazanego stadionu, biegnący w ciemnych okularach sportowych, z widocznym numerem startowym oraz nazwiskiem Szymański.
      Jakub SzymańskiRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
      Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord PolskiPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja