Polak znów najlepszy w Europie, 14 setnych przewagi. Wybitny finał

Rok temu w Apeldoorn biegi płotkarskie dały nam dwa medale - złoto Jakuba Szymańskiego i brąz Pii Skrzyszowskiej. Do Nankinu na mistrzostwa świata pod dachem oboje też lecieli po medale, choć było jasne, że konkurencja tam jest o wiele mocniejsza. Zwłaszcza z uwagi na zawodniczki z Ameryki Północnej i Środkowej oraz Amerykanów, głównie niepokonanego w hali Granta Hollowaya.

Pia w finale pobiła rekord Polski, do brązowego medalu zabrakło jej... trzech tysięcznych sekundy. A Jakub był już jedną nogą w finale, gdy popełnił błąd na ostatnim płotku. I o dwie setne przegrał awans.

W tym roku Halowe Mistrzostwa Świata, już zgodnie z planem, odbędą się w Toruniu. I jeśli patrzeć na polskie szanse medalowe, biegi płotkarskie znów są na szczycie. Skrzyszowska jest liderką światowych tabel, Szymański też nim był, z czasem 7.48 s, uzyskanym dwa razy. 12 dni temu to miano zabrał mu jednak w Fayetteville Trey Cunningham (7.42 s), ale na dodatek w ostatni piątek w Madrycie szybciej od Polaka pobiegł też Enrique Llopis (7.45 s). I teraz przyszedł moment na ripostę naszego mistrza kontynentu.

Jakub Szymański STR/NurPhoto AFP

World Athletics Indoor Tour w Belgradzie. Fenomenalny bieg Jakuba Szymańskiego. Gigantyczna przewaga

W Belgradzie w rywalizacji panów tym razem nie było żadnych eliminacji - zawodnicy z całego świata przylecieli więc po to, by w hali spędzić na torze około 7,5 s. Rywali zaś Szymański miał godnych: Daniel Roberts ma w hali życiówkę 7.39 s, taką jak Polak, z ambicjami dotarli tu jego rodacy (Jamal Britt i Eric Edwards), groźny jest młodzieżowy mistrz Europy Enzo Diessl.

Szymański wziął jednak sprawy w swoje ręce. Nie miał może idealnej reakcji startowej, choć źle nie było (0.147 s). Także i na pierwszym płotku nie było widać żadnej przewagi. Ale później 23-latek wskoczył już w taki rytm, że momentalnie zaczął oddalać się od rywali. A jeszcze delikatnie trącił trzecią przeszkodę, co też mogło zabrać jakieś setne.

Rozwiń

Dobrze tym razem było też na końcowym odcinku, po ostatnim płotku. Stoper pokazał 7.45 s, co mogło oznaczać wyrównany czas Llopisa. Ale po korekcie zmieniono to na 7.43 s - wyrównał trzecie osiągnięcie w karierze. I teraz już 10 najlepszych jest jego dziełem.

Drugi, Roberts, uzyskał czas 7.57 s. 14 setnych różnicy - to jednak przepaść. I zapewne nie jest to ostatnie słowo płotkarza z Sopotu.

Jakub Szymański Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord Polski Polsat Sport