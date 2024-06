Polak zaryzykował, pierwszy raz od kwietnia. Ostatnia kolejka wyłoniła mistrza

Rzut oszczepem to dyscyplina, w której podstawą do optymalnego funkcjonowania jest zdrowie. A tego Krukowskiemu brakowało. W tym sezonie też patrzy na każdy detal, gdy nie musi, nie ryzykuje. Jak w eliminacjach w Rzymie, gdy w pierwszej próbie uzyskał 81.72 m, co było odległością o 28 cm mniejszą od minimum, ale z kolejnych już zrezygnował. Miał pewność, że to wystarczy do miejsca w najlepszej dwunastce. W finale zaś nie zamierzał odpuszczać.

