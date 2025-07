Polak zaczął ostatnią prostą pierwszy. Walka do ostatniego metra. Trzeci medal w Bergen

Złoto w piątek dla Alicji Sielskiej w biegu na 100 m przez płotki , brąz już w sobotnich zmaganiach dla Filipa Raka w biegu na 1500 metrów - Polska już miała na koncie w Bergen dwa medale, co oznaczało... wyrównanie dorobku sprzed dwóch lat, z rywalizacji w Espoo.

Tu więc ten bilans miał zostać poprawiony. I to już w sobotę, po finale na 400 metrów - z udziałem Maksymiliana Szweda .

Finał 400 metrów w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen. Polak wśród faworytów, ale nie do złota

On zaś był na to gotowy, mówił wprost.

I słowa dotrzymał, choć rekordu życiowego nie poprawił. Zabrakło mocy na ostatnich 50 metrach, gdy Holender Jonas Phijffers był już poza jego zasięgiem. Na szczęście wystarczyło jej na tyle, by obronić się przed rywalami.

Polak biegł po siódmym torze, Holender go gonił, ale między nimi był jeszcze Brytyjczyk Brodie Young. Zanim dobiegli do 200. metra, Maksymilian Szwed dogonił Hiszpana Markela Fernandeza. Było widać gołym okiem, że nie oszczędzał się, musiało to też pewnie wypłynąć na Holendra.