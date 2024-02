Polak zachwycił najlepszym czasem na świecie. Ale jak zareagowali Amerykanie!

Pobicie rekordu Polski starszego i bardziej utytułowanego kolegi z kadry, do tego wyrównanie najlepszego czasu na świecie w tym roku - dla Jakuba Szymańskiego niedzielny bieg w Düsseldorfie miał szczególne znaczenie. Nasz wicemistrz Europy ze Stambułu spisał się bowiem wyśmienicie - wygrał rywalizację w czasie 7.47 s, najlepszym w karierze. O ile Damian Czykier będzie mógł odzyskać swój rekord kraju dopiero we wtorek w Toruniu, to Amerykanie odpowiedzieli naszemu 21-letniemu płotkarzowi bardzo szybko.