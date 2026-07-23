26 maja 2024 roku Norbert Kobielski wystąpił, w ramach sprawdzianu formy, w zawodach w Opolu, gdzie poddano go kontroli. Wynik tego badania był pozytywny. Skoczył wtedy 2,26 m, trzy razy strącił poprzeczkę na 2,30 m. Dwa dni później rywalizował już w Zlatej Tretrze w Ostrawie, tam też został poddany badaniu. I dało ono wynik negatywny, podobnie jak to z 24 maja, które przeprowadzono podczas zgrupowania w Spale.

20 lipca lekkoatleta wystąpił w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie, a trzy dni później złożył olimpijskie ślubowanie. Po południu tego samego dnia Athletics Inegrity Unit (AIU) tymczasowo zawiesiła Kobielskiego.

Nasz lekkoatleta opowiedział o sytuacji w rozmowie z Interia Sport. Nie czuł się winny, a wyniki badania - jego zdaniem - były błędem, do którego nikt się nie przyznał.

Norbert Kobielski wraca po zawieszeniu. "Kocham to, co robię"

W końcu po blisko dziesięciu miesiącach oczekiwania usłyszał wyrok - dyskwalifikacja na dwa lata. Kobielski nie chce już wracać do tego, co było. Wtedy miał dość lekkoatletyki. Mówił, że jeśli wróci, to być może w innych barwach narodowych. Teraz wraca po odbytej karze i zapowiada walkę o olimpijski medal w Los Angeles (2028). Pierwszym jego startem będzie ten w mistrzostwach Polski w Białymstoku (24-26 lipca).

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- Nie ukrywam, że wtedy poczułem się bardzo skrzywdzony. Miałem focha na cały sport. Miałem dość wałków w polskim sporcie po prostu. Przez to rozgoryczenie mówiłem o końcu kariery albo o startowaniu w innych barwach. Zastanawiałem się nad tym, co będzie, jak będę się przygotowywał do Los Angeles, a tu znowu wyjdzie coś takiego znikąd. Tłumaczyłem sobie tę sytuację na milion sposobów. Tego nie powinno po prostu być. To był jakiś dziwny błąd, do którego ktoś się nie chciał przyznać - powiedział Kobielski, w rozmowie z Interia Sport, tylko w ten sposób nawiązując do tego, co go spotkało.

Zaraz po ogłoszeniu wyroku w 2025 roku Kobielski napisał nam: "Nie skorzystam z prawa do odwołania. Wrócę do sportu. Wrócę, bo chcę być na igrzyskach, a nie tylko ślubować. Po Los Angeles zakończę karierę".

Kara się zakończyła, a nasz lekkoatleta jest pełen zapału.

- Wracam, bo w końcu dotarło do mnie, że kocham to, co robię - powiedział, dodając: - Zdążyłem sobie poukładać życie bez lekkoatletyki i stwierdziłem, że jednak mi tego brakuje, jak cholera. Kocham po prostu skakać, kocham rywalizację. Dlatego wraca z głodem.

Zrzuca wagę i przygotowuje się do startu w mistrzostwach Polski

Kobielski nie trenował przez dwa lata, ale - jak przyznał - szybko jest w stanie nadrobić zaległości. Do tego światowy skok wzwyż nie stoi na najwyższym poziomie.

- Wiem, że jestem w stanie wrócić już w przyszłym sezonie do dawnej formy i skakać na poziomie 2,30. Dopiero dwa miesiące temu wróciłem do robienia siłowni, żeby odbudować najpierw siłę i potem móc dopiero coś z tego robić. Szczerze, to po tygodniu trenowania już wróciłem na te same ciężary co przed zawieszeniem. Stwierdziłem zatem, że to nie będzie jakaś trudna droga. Później włączyłem treningi szybkościowe. W ogóle zrobiłem tylko trzy treningi techniczne przed mistrzostwami Polski, w których teraz będę startował. Jeden w ogóle z trzech kroków z miejsca, jeden z pięciu kroków z nabiegu i jeden z pełnego rozbiegu. Wysyłałem trenerowi filmiki, a ten odpisywał, że to bieganie wygląda super, że nie można się do niczego przyczepić. Brakuje trochę dynamiki, bo nie oszukujmy się, nie zrobiłem pełnego cyklu przygotowawczego, nie przepracowałem zimy - mówił Kobielski.

Przez dwa lata nie trenowałem, ale dbałem o siebie. Głównie na siłowni. Moja waga podskoczyła do 101 kilogramów. Zdecydowanie za dużo jak na skoczka wzwyż. Musiałem zatem zrzucić kilka kilogramów, bym mógł rozpocząć normalne i bezpieczne treningi skocznościowe. Bardzo pomogła mi firma, która wspierała mnie pod kątem suplementacji

Obecnie nasz lekkoatleta waży 94,5 kg. Do wagi startowej jeszcze trochę mu brakuje, bo w najlepszym okresie to było 87-88 kg, ale kiedy skakał rekord życiowy (2,33 m we wrześniu 2023 roku w Eugene - pzyp. TK), to ważył 92 kg.

- To już było po sezonie i zdążyłem sobie podjeść, ale dowiedziałem się, że lecę. Ta waga w moim przypadku nie gra zatem aż takiej roli. Jestem silnym zawodnikiem i z tą wagą jestem w stanie sobie poradzić - zadeklarował.

Kobielski: bardzo dużo zrozumiałem i wracam silniejszy

Kobielski nie ukrywa, że będzie się chciał skontaktować z Arturem Partyką, naszym znakomitym przed laty skoczkiem, który wciąż jest rekordzistą Polski, by porozmawiać na temat zrzucania wagi.

- Przez te dwa lata naprawdę bardzo dużo zrozumiałem. Wiem, jakie błędy popełniałem w treningu, diecie i regeneracji. I kurczę mam wrażenie, że teraz wracam naprawdę dużo silniejszy pod kątem wiedzy i pod kątem mentalnym. Do tego przez ten czas, kiedy nie trenowałem i nie startowałem, zaleczyłem wszystkie mikrourazy. Wracam z czystą kartką i lecę po swoje. Obstawiam, że w przyszłym sezonie już wrócę na ten poziom sprzed zawieszenia, a teraz zobaczymy. Będę brał to, co przyjdzie po prostu - powiedział Kobielski.

Oczywiście nasz lekkoatleta był w systemie ADAMS i był kontrolowany.

- Plan treningowy sam sobie układałem, bazując na tym, jak się czuję. Myślę, że po zakończeniu mistrzostw Polski wrócę do tego, co zarządzi trener Krakowiak, choć pewnie zmodyfikujemy nieco plany, jakie były przed zawieszeniem. Na pewno będę chciał porozmawiać o tym z trenerem, bo myślę, że zabijaliśmy w tym trochę dynamikę. I to trochę też stopowało mnie. Nie mogłem robić technik na pełnym wypoczynku. Z tego brały się potem moje wpadki w dużych zawodach. Nigdy nie byłem w stanie zrobić techniki na pełnej świeżości, więc ja jakby nie znałem swoich możliwości. W momencie, kiedy przychodziła ta pełna świeżość po przygotowaniu na imprezy mistrzowskie, to nie wiedziałem, co się dzieje. Dowiedziałem się też, że mój układ nerwowy był wiecznie przemęczony i przeciążony, bo mam ADHD. To też dużo zmienia w kontekście planów treningowych i tego, jak teraz podchodzę do organizacji swojego dnia i tego, jak to powinno wyglądać na treningach. Sądziłem, że to jest troszkę prostsze, ale człowiek uczy się całe życie - opowiadał Kobielski.

Wracam silniejszy i na pewno bardzo zmotywowany. Będę celował w igrzyska olimpijskie w Los Angeles i chcę wrócić stamtąd z medalem. Chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się właśnie stało. W końcu będę traktował skok wzwyż i w ogóle lekkoatletykę tak, jak powinienem. Do tej pory to był dla mnie taki dodatek do życia. Teraz to ma być praca na 100 procent. Mam plan, by w czasie igrzysk ważyć 79 kg. Ma mi w tym pomóc współpraca, jaką nawiązałem z pełną firmą związaną z żywieniem i dbaniem o sylwetkę. Chcę też porozmawiać z najlepszymi skoczkami w historii naszego kraju pod kątem robienia formy w kontekście imprez mistrzowskich. Chyba w końcu dorosłem, żeby pytać i korzystać z doświadczenia mądrzejszych od siebie

Norbert Kobielski AFP

Norbert Kobielski AFP

Norbert Kobielski Anne-Christine POUJOULAT AFP

Norbert Kobielski Antonin Thuillier AFP





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