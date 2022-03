Polak w finale, ale krytyczny dla siebie. "To było niepotrzebne"

Rozmys musiał uzbroić się w cierpliwość do samego końca, bowiem dopiero uzyskany czas dał mu upragnioną przepustkę. Pomyślnie dla Polaka ułożyły się pozostałe serie.

Michał Rozmys: Bieg wyglądał całkiem nieźle, ale...

Jeszcze zanim na dobre mógł odetchnąć z ulgą, najpierw dość pozytywnie ocenił swój występ.

- Z mojej perspektywy bieg wyglądał całkiem nieźle. Pierwsze 300 metrów przebiegłem jako pierwszy, a później puściłem się za Belgiem, który ruszył mocniej, żeby nadać większe tempo biegu - mówił Rozmys.

Później jednak lekkoatleta przyznał, że nie był to optymalny bieg w jego wykonaniu. To znaczy nie taki, dzięki któremu mógłby z większym spokojem wypatrywać medalowej rozgrywki.

- Było ciężko, trochę za dużo szarpałem. Miałem kilka zrywów, zupełnie niepotrzebnych. Jednak w trakcie biegu decyzje trzeba podejmować w jednej chwili, na szybko i na bieżąco. Należy przewidywać to, co się dzieje, choć nie zawsze się to udaje. Mam nadzieję, że już w finale pokażę się z jak najlepszej strony - zapowiedział 27-latek.

Artur Gac z Belgradu