Diamentowa Liga w Chorzowie była wspaniałym wydarzeniem lekkoatletycznym. Mimo że docelowa impreza, czyli igrzyska olimpijskie w Paryżu, już za zawodnikami, to zanotowano wiele bardzo dobrych rezultatów, w tym dwa rekordy świata.

Jeden z nich pobił wspomniany 23-letni Norweg na nietypowym dystansie, bo płaskich 3000 m. J. Ingebrigtsen zaprezentował się świetnie, o ponad trzy sekundy bijąc dotychczasowy najlepszy wynik na świecie. Od 1996 roku należał on do Kenijczyka Daniela Komena , który w Rieti przebiegł ten dystans w 7.20,67. Tymczasem teraz w Polsce rezultat wyniósł - 7.17,55 .

Lekkoatletyka. Nerwowa noc Jakoba Ingebrigtsena

Tymczasem okazuje się, że ten rekord świata w niedzielę nie musiał paść, bo nie było wiadomo, czy Norweg w ogóle wystartuje w zawodach. Agent biegacza, Daniel Wessfeldt, wytłumaczył na antenie norweskiego kanału telewizji publicznej NRK, że Ingebrigtsen uszkodził jeden z butów podczas sprawdzania bieżni Stadionu Śląskiego w Chorzowie dzień przed zawodami , a była to jego jedyna para, którą zabrał do Polski.

"To była cholernie dramatyczna noc. Jakob zjawił się na stadionie, aby odbyć lekką sesję treningową i zaznajomić się z nawierzchnią, ale jeden z jego kolców został całkowicie zniszczony. To nie są buty, które można kupić gdziekolwiek, one są unikatowe" - tłumaczył szwedzki menedżer.