Polak stracił swój rekord. Były mistrz świata rozwiał wątpliwości

O Tomie Walshu mówi się, że jest jednym z trzech wielkich kulomiotów na świecie - obok Ryana Crosuera i Joego Kovacsa . Czasem do tego grona dołącza ktoś inny, jak w tym roku w Budapeszcie sensacyjny wicemistrz świata Leonardo Fabbri z Włoch, ale generalnie: rządzi i dzieli wspomniany tercet.

Akurat Walsh w stolicy Węgier nie miał szczęścia: mimo że przekroczył 22 metry, to zajął czwarte miejsce . Zaskoczeniem było jednak to, że dwa tygodnie po najważniejszych zawodach w sezonie był jeszcze w stanie zaprezentować świetną dyspozycję .

Świetna forma mistrza świata z Londynu. Walsh szybko zaskoczył konkurentów

W Memoriale Wiesława Maniaka, zaliczanym do cyklu World Athletics Continental Tour 2023 Challenger Series, wystąpiło aż trzech finalistów mistrzostw świata w pchnięciu kulą (Walsh, Amerykanin Payton Otterdahl - piąty w Budapeszcie, Serb Armin Sinančević) . I to w tym gronie trzeba było raczej szukać potencjalnego zwycięzcy.

Walsh nie dał rywalom szans - w drugiej próbie uzyskał znakomite 21.92 m , w ostatnim podejściu też posłał kulę blisko linii 22. metra (21.70 m). Było to najdalsze oraz drugie pchnięcie w całej rywalizacji. W pozostałych uzyskiwał też wyniki zbliżone, ale tuż poniżej 21 metrów.

To zaś oznaczało, że Nowozelandczyk zabrał rekord mityngu Michałowi Haratykowi, który trzy lata temu w Szczecinie uzyskał 21.57 m. W tym roku Polak, mający problemy z urazami, nie uzyskuje tak znakomitych wyników, ale wciąż stara się rywalizować z najlepszymi. W mistrzostwach świata nie dostał się do finału, potrzebne do tego było 20.74 m - taki miał dwunasty w eliminacjach Fabbri, późniejszy srebrny medalista.