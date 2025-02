Polak rzuca wyzwanie niepokonanemu rekordziście świata. "Wystrzelił jak z katapulty"

Rzeczywiście jak na razie w korespondencyjnym pojedynku Szymański jest minimalnie lepszy. Świetnie rozpoczął sezon - na mityngu w Luksemburgu przebiegł dystans w 7,41 s. Holloway ma za sobą jeden start - wygrał w Bostonie w czasie 7,42 sekundy.

- Wystrzelił jak z katapulty - przyznał Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. - Jak spotykamy się tu w Łodzi na mityngu Orlen Cup, to zastanawiamy się, czy pękną rekordy Polski. Poprzeczka wisi już jednak wysoko, zwłaszcza u Kuby. Jeśli on zbliży się do tego, co już w tym sezonie pobiegł, to będzie wyjątkowo dobrze. Reklama

Szymański co roku jest szybszy w hali. 7,59 (2022), 7,53 (2023), 7,46 (2024) i teraz 7,41 sekundy, co jest rekordem Polski. W Europie na 60 m ppł szybciej od Szymańskiego biegał tylko Colin Jackson (7,30), a rekordzistą świata jest właśnie Holloway (7,29). Amerykanin to od lat światowy szczyt w biegach przez płotki, zarówno na 110 m, jak i na 60 m. Właściwie nie przegrywa. Na otwartym stadionie jest mistrzem olimpijskim (Paryż) i wicemistrzem (Tokio), a także trzykrotnym mistrzem świata. W hali dwa razy wygrał mistrzostwa świata na 60 m ppł.

Na listach światowych w tym roku liderem na razie jest Polak. - Pierwszy raz jest taka sytuacja, że po starcie Holloway’a, to nie on jest na czele. To pokazuje, że złoto halowych mistrzostw świata nie jest jeszcze jemu przypisane - twierdzi Szymański.

23-letni zawodnik podkreśla, że 7,41 sekundy to jeszcze nie koniec jego możliwości. - Granic moich nie widać. Nawet gdy bieg jest udany, jak ten w Luksemburgu, to i tak są braki. Jest jeszcze sporo setnych do urwania. To nie są słowa rzucone na wiatr, tylko tak wynika z analizy. To jeszcze nie był idealny bieg - twierdzi Szymański. Reklama

Jakub Szymański: To jeszcze nie był idealny bieg

I mówi wprost, że chce pokonać niepokonanego na 60 m ppł Hollowaya. Rzeczywiście trudno znaleźć dzień, w którym Amerykanin z kimś przegrał. Według World Athletics nie było takich zawodów. Według amerykańskiej strony Track & Field Results Reporting System taka sytuacja zdarzyła się w 2018 roku, kiedy Holloway w eliminacjach zawodów w Clemson przegrał z Omarem McLeodem, ale w finale wziął rewanż. To jednak było dawno i w mało znaczącej imprezie. Przez kolejne lata nikt go nie pokonał na 60 m ppł.

Pierwsza okazja do bezpośredniego pojedynku będzie 13 lutego na mityngu we francuskim Lievin. Na razie Amerykanin z Polakiem prowadzi 6:0. - Chcę doznać tego zaszczytu, że właśnie ja pokonam Holowaya. Na to pracuję i chcę, by moje nazwisko wybrzmiało jako osoba, która z nim wygrała - dodaje Szymański.

Pod wrażeniem biegu Polaka jest też Artur Partyka, dwukrotny medalista olimpijski. - Kuba to rakieta niesamowita. Ten wynik 7,41 sekundy, to jest wielka rzecz. Grant Holloway jest specjalistą od hali. On nie przegrywa, to jest jego dystans - podkreśla Partyka. - Jeżeli Kuba na mityngu w Lievin pokona Hollowaya, to będzie to taki sukces, jak mi czasem udawało wygrać z Javierem Sotomayorem. To jest bardzo trudne pokonać zawodnika na takim poziomie, kiedy jest w formie. Zdarzało się, że coś go bolało, skoczył 2,32 m, a mi wyszedł start na 2,35. Natomiast stanąć obok takiego faceta i wygrać z nim, kiedy jest w formie, kiedy biega szybko, to byłaby duża sprawa. Kubie w tym sezonie halowym będziemy mocno kibicować. Reklama

Jakub Szymański / Laurent Lairys / DPPI via AFP / AFP

Grant Holloway / AFP

Sebastian Chmara / materiały prasowe