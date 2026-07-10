Od kilku lat mówi się głośno o tym, ze Emmanuel Wanyonyi bądź Marco Arop są w stanie poprawić rekord świata na dystansie 800 metrów. Choć przecież nie tylko oni biegają już w granicach 1:42.00, czy nawet poniżej. Liczba tych zawodników się powiększa, choćby o zaledwie 17-letniego Coopera Lutkenhausa, który już przecież w Toruniu wywalczył na tym dystansie halowe mistrzostwo świata.

Aby jednak ten rekord mógł paść, musi ze sobą rywalizować znakomitych zawodników. A przede wszystkim - muszą być dobrze poprowadzeni. Rola tzw. zająca jest kluczowa - gdy zerwie tempo, ruszy za szybko, wszystko może popsuć. A nasz reprezentant, Patryk Sieradzki, w tym elemencie jest niemal perfekcyjny.

I to największe gwiazdy doskonale cenią. Sieradzki jest tym zawodnikiem nadającym tempo niemal w każdej Diamentowej Lidze.

Diamentowa Liga w Monaco. Rekord świata na 1000 metrów. Patryk Sieradzki na czele biegu

Organizatorzy Diamentowej Ligi w Monaco zapowiadali, że rekord świata może paść, pod niego właśnie szykowana była ta rywalizacja. Właśnie na 1000 metrów, a nie na 800 - bo takie są właściwości tego cyklu. Nic tak nie zwiększa szumu medialnego, jak historyczne wyniki. Nawet jeśli nie jest to dystans olimpijski.

Emmanuel Wanyonyi FABRICE COFFRINI / AFP AFP

Sieradzki zaczął bieg - zgodnie z oczekiwaniami. 400 metrów przebiegł w 50.95 s - zgodnie z założeniem. Dołożył jeszcze 200 - i zszedł z bieżni, zachęcając przejmującego jego rolę Francuza Loueya Ouerrata do podobnego zachowania. I będących tuż za plecami "zająca" Emmanuela Wanyonyiego oraz Jake'a Wighthmana do ambitnej walki o miejsce w historii. Choć mówimy przecież o geniuszach - Kenijczyk jest mistrzem olimpijskim z Paryża na 800 m, a Anglik - mistrzem (Eugene, 2022) i wicemistrzem (Tokio, 2025) świata na 1500 m.

Gdy Francuz zszedł z toru, zostało 200 metrów. A Wanyonyiemu brakowało około dwóch metrów, by mieć szansę na rekord świata. Przyspieszył na ostatniej prostej, Wightman już się nie liczył. Ten rekord od września 1999 roku należał do Kenijczyka Noaha Ngeny'ego - swoje 2:11.96 wybiegał w Rieti.

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A teraz jego rodak uzyskał teraz 2:11.83 - zdecydowało więc 13 setnych.

Cieszyć się mógł również Wightman - jego 2:12.77 to też nowy rekord życiowy. Rekordu kontynentu Sebastiana Coe jednak nie poprawił - ten od 45 lat wynosi 2:12.18.

Emmanuel Wanyonyi z nowym rekordem świata VALERY HACHE AFP

Patryk Sieradzki Leiting Gao / SPP East News





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