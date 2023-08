Polak ruszył jakby wyrzuciła go katapulta. W finale jednak nie pobiegnie

Dominik Kopeć jako drugi Polak w historii mistrzostw świata startował w biegu półfinałowym. Jego awans do grona ośmiu najlepszych sprinterów świata byłby ogromną sensację i właściwie przed startem było jasne, że 28-latek z Agrosu Zamość musiałby pobić rekord Polski Mariana Woronina, by w ogóle mieć na to szanse. Rywalami byli bowiem tytani tego dystansu, z mistrzem olimpijskim Marcellem Jacobsem na czele. Nie udało się, czas 10.15 s wystarczył do siódmej pozycji.