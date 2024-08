Polak poprowadził historyczny bieg, rekord po 47 latach. Dwa dni później wygrał

Niedzielna Diamentowa Liga w Chorzowie w wielu aspektach była rekordowa i wyjątkowa - nie wszystkie można było tak od razu zaprezentować. Choćby to, że Kanadyjczyk Marco Arop, który wygrał 800 m w znakomitym czasie 1:41.86, co było najszybszym biegiem w historii na polskim stadionie, a poprzedni rekord słynnego Alberto Juantoreny przetrwał 47 lat. Ten bieg w niedzielę poprowadził nasz Patryk Sieradzki, który już we wtorek sam skorzystał z... pomocy "zająca". I za jego plecami triumfował w zawodach Velka Cena Tabora w Czechach.