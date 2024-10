Polak podwójnym mistrzem Europy, nie wystarczyło. Są wyniki, cieszy się rodak

Polska lekkoatletyka to dziś głównie sukcesy Natalii Kaczmarek, ale w 2024 roku sporo radości dostarczyli też młodzi zawodnicy. Szczególnie warte wyróżnienia były osiągnięcia Stanisława Strzeleckiego. 17-latek z Bolesłavii Bolesławiec w Bańskiej Bystrzycy zdobył dwa złote medale w mistrzostwach Europy juniorów U-18, w sierpniu dorzucił wicemistrzostwo świata U-20 w sztafecie mieszanej. I te jego medale dostrzegło European Athletics, nominując do miana "wschodzącej gwiazdy". We wtorek podano nazwiska trzech finalistów.