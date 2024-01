Polak pobił rekord Europy, zaczął szukać kontrolera. "Dostałem telefon od trenera"

Gdy jesienią zeszłego roku lekkoatletyczne środowisko przyznawało "Złote Kolce" podczas uroczystej gali, główne nagrody przypadły wicemistrzom świata: Natalii Kaczmarek i Wojciechowi Nowickiemu . Nie było to żadne zaskoczenie - jako jedyni zdobyli medale w Budapeszcie, Nowicki równo rzucał przez cały sezon, a Kaczmarek zbliżyła się do rekordu Polski na 400 m Ireny Szewińskiej.

Na scenę wyszedł też zaledwie 17-letni wtedy Marek Zakrzewski - otrzymał tytuł "Odkrycia roku". I nie powinno to dziwić, choć przecież nastolatek ze Słupska błysnął już w 2022 roku, gdy w Jerozolimie w fantastycznym stylu zdobył złoto na 100 w mistrzostwach kontynentu juniorów młodszych .

Zeszłego lata powtórzył ten wyczyn, ale już w kategorii U-20, rywalizując ze znacznie starszymi od siebie sprinterami . Mało tego, sięgnął po złoto na 100 i 200 m , z walki w sztafecie o kolejny krążek wyeliminowała go kontuzja.

Okazała się na tyle poważna, że Zakrzewski nie pojechał też na seniorskie mistrzostwa świata do Budapesztu , tam mógł również pomóc sztafecie 4x100 m.

Polacy wygrali oba biegi w Luksemburgu, mieli podobne czasy. Minimalnie szybszy był ten starszy: Albert Komański

Zakrzewskiemu zmierzono czas 20.80 s - to jego nowy rekord życiowy w hali , choć nie pozwolił na triumf w całym mityngu. Nie było bowiem biegu finałowego - rywalizacja odbywała się w dwóch korespondencyjnych biegach, a w pierwszym o trzy setne szybszy był inny Polak, Albert Komański .

Okazało się jednak, że 18-latek ze Słupska pobił rekord Europy do lat 20 na tym dystansie, sam tym zresztą był mocno zaskoczony. - Ten rekord to jest coś, czego zupełnie nie oczekiwałem, jeśli mam być szczery. Ciągle mam wiele pracy do wykonania - zaznaczył Zakrzewski w swoim wpisie na Instagramie.